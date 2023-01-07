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Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 181 г.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
54
Батарея
80
Камера
64
Коммуникации
86
Итоговая оценка
71

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый экран с поддержкой Dolby Vision
  • Удачный процессор Snapdragon с поддержкой 5G
  • Имеется отдельный объектив для сверхширокоугольной съемки
  • Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания в коробке со смартфоном
  • Достаточно много памяти в базовой конфигурации
  • Сертификация IP53 делает смартфон защищенным от влаги и пыли
  • Основной объектив лишился оптического стабилизатора изображения
  • Отсутствует слот для карты microSD, поэтому придется полагаться только на встроенную память

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Speed
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition
Высота 162.91 мм
Ширина 76.03 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Speed и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2926
AnTuTu Benchmark 9
539088
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro Speed Edition
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B3/ B5/ B8
3G сети WCDMA B1/ B5/ B8
4G сети LTE B1/ B3/ B5/ B8/ B19/ B34/ B38/ B39/ B40/ B41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro Speed Edition могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (7 голосов)

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Отзывы (1)

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Алахсей 07 января 2023 22:42
Здравствуйте. Допишите в конце названия смартфона "edition" . Его полное название Redmi note 12 pro speed edition. Так и читается гораздо приятнее.
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