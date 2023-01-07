Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400

6.67" OLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 181 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 54 Батарея 80 Камера 64 Коммуникации 86 Итоговая оценка 71

Преимущества и недостатки 120-герцовый экран с поддержкой Dolby Vision

120-герцовый экран с поддержкой Dolby Vision Удачный процессор Snapdragon с поддержкой 5G

Удачный процессор Snapdragon с поддержкой 5G Имеется отдельный объектив для сверхширокоугольной съемки

Имеется отдельный объектив для сверхширокоугольной съемки Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания в коробке со смартфоном

Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания в коробке со смартфоном Достаточно много памяти в базовой конфигурации

Достаточно много памяти в базовой конфигурации Сертификация IP53 делает смартфон защищенным от влаги и пыли Основной объектив лишился оптического стабилизатора изображения

Основной объектив лишился оптического стабилизатора изображения Отсутствует слот для карты microSD, поэтому придется полагаться только на встроенную память

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Speed

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition Высота 162.91 мм Ширина 76.03 мм Толщина 7.9 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.8%

54 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Speed и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 782 Geekbench 5 (многоядерный) 2926 AnTuTu Benchmark 9 539088 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:47 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro Speed Edition Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/4"

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM B3/ B5/ B8 3G сети WCDMA B1/ B5/ B8 4G сети LTE B1/ B3/ B5/ B8/ B19/ B34/ B38/ B39/ B40/ B41 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro Speed Edition могут отличаться в зависимости от региона.