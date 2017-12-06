Xiaomi Redmi Note 4X
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оболочка MIUI
- Автономность
- Большой запас памяти
- Качество используемых материалов
- Дисплей
- Инфракрасный порт
- Быстрая зарядка отсутствует
- Гибридный слот для карты памяти
- Весьма посредственные камеры
- Нет вспышки для фронтальной камеры
- Нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.9%
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi Note 4X — доступный фаблет с большим и качественным IPS-экраном. Его диагональ равна 5.5 дюймам, а разрешение — 1920x1080 пикселей. Вся передняя панель защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3.
Дизайн и корпус
|Высота
|151 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый, Зеленый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппарат полагается на восьмиядерный процессор Snapdragon 625, который имеет на борту 8 ядер, работающих на частоте 2 ГГц. Здесь используется соответствующий графический ускоритель — многоядерный Adreno 506 с номинальной тактовой частотой 650 МГц. На российском рынке доступно 2 модели: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Цена Редми Ноут 4Х начинает от 8 990 рублей.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|MIUI 10
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.33 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|31.63 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Ознакомившись с отзывами, мы убедились, что этому фаблету есть что предложить потребителю. В Xiaomi Redmi Note 4X есть и инфракрасный порт для управления бытовой техникой, слот для карты памяти microSD, если вам недостаточно встроенной памяти и поддержка LTE. Скорость передачи данных в сетях четвертого поколения может достигать 150 Мбит/с, а по Wi-Fi — 300 Мбит/с. В общем, учитывая небольшую стоимость, характеристики данного смартфона впечатляют.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi Note 4X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли Xiaomi Redmi Note 4X использовать в качестве Wi-Fi-роутера?
- Естественно, смартфон имеет необходимый функционал.
Поддерживает ли он Flash Player?
- Предустановленная операционная система не поддерживает Flash Player, однако вы можете использовать браузер, в который встроен этот плагин. Мы рекомендуем FlashFox — он бесплатный.
На сколько хватает одного заряда аккумулятора?
- Пользователь Редми Ноут 4Х может рассчитывать на полных 2 дня автономной работы.
Что делать, если телефон периодично теряется мобильную связь?
- Попробуйте выключить в настройках функцию VoLTE.
Царапается ли экран?
- Со временем на стекле могут появляться микроцарапины — их не избежать.