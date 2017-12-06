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Xiaomi Redmi Note 4X

Xiaomi Redmi Note 4X
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
67
Камера
42
Итоговая оценка
44
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оболочка MIUI
  • Автономность
  • Большой запас памяти
  • Качество используемых материалов
  • Дисплей
  • Инфракрасный порт
  • Быстрая зарядка отсутствует
  • Гибридный слот для карты памяти
  • Весьма посредственные камеры
  • Нет вспышки для фронтальной камеры
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 4Х
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Xiaomi Redmi Note 4X — доступный фаблет с большим и качественным IPS-экраном. Его диагональ равна 5.5 дюймам, а разрешение — 1920x1080 пикселей. Вся передняя панель защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 4X
Инфо
Высота 151 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый, Зеленый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.9%
23

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 4Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
GPU-ядер 4
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
817
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3055
AnTuTu Benchmark 7
60213

Аппарат полагается на восьмиядерный процессор Snapdragon 625, который имеет на борту 8 ядер, работающих на частоте 2 ГГц. Здесь используется соответствующий графический ускоритель — многоядерный Adreno 506 с номинальной тактовой частотой 650 МГц. На российском рынке доступно 2 модели: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Цена Редми Ноут 4Х начинает от 8 990 рублей.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI MIUI 10
67

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 4X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.33 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 31.63 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Ознакомившись с отзывами, мы убедились, что этому фаблету есть что предложить потребителю. В Xiaomi Redmi Note 4X есть и инфракрасный порт для управления бытовой техникой, слот для карты памяти microSD, если вам недостаточно встроенной памяти и поддержка LTE. Скорость передачи данных в сетях четвертого поколения может достигать 150 Мбит/с, а по Wi-Fi — 300 Мбит/с. В общем, учитывая небольшую стоимость, характеристики данного смартфона впечатляют.

77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 4X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 4X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли Xiaomi Redmi Note 4X использовать в качестве Wi-Fi-роутера?

- Естественно, смартфон имеет необходимый функционал.

Поддерживает ли он Flash Player?

- Предустановленная операционная система не поддерживает Flash Player, однако вы можете использовать браузер, в который встроен этот плагин. Мы рекомендуем FlashFox — он бесплатный.

На сколько хватает одного заряда аккумулятора?

- Пользователь Редми Ноут 4Х может рассчитывать на полных 2 дня автономной работы.

Что делать, если телефон периодично теряется мобильную связь?

- Попробуйте выключить в настройках функцию VoLTE.

Царапается ли экран?

- Со временем на стекле могут появляться микроцарапины — их не избежать.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (148 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Андрей 19 сентября 2020 15:24
Телефон Отличный и фото с видео Класс,в сумерках правда не очень но при солнечном свете просто супер
0 Ответить
Анна 10 июля 2020 15:00
Проработал год и все, не включается, не починить.... с сегодня ищу новый телефон
+2 Ответить
Максим 01 ноября 2019 19:58
Три года пользуюсь и никаких жалоб нету. Телефон отличный. Просто сказка. Только с самого нового красный цвет светового индикатора не работает. А так... и не глючил ни разу за все время моего пользования
+1 Ответить
Welegka 07 апреля 2019 06:16
Телефон сказка работает без глюков. Насчет камеры снимать на любом телефоне это моразм для этого есть камера! А телефон это стихийный кадр воспоминание! Работает гладко даст фору многим конкурентам.Автономность ну если не играть постоянно то заряжаем раз в 3-4 дня.Смарт тянет почти все самые требовательные игры проги всетаки 8Полных ядер (а не кастрат))):
0 Ответить
Александр 07 октября 2018 15:12
Купил пользуюсь с мая месяца начал телефон жить своей жизнью перестал видеть заряд батареи заряжается только после перезагрузки приложения открывает сам когда захочет одним словом не очень хорош ксиоми
-6 Ответить
Елена 08 августа 2018 00:31
Телефон всем хорош. Только при фотографировании проблемы с четкостью изображения при близком расстоянии. Наводить фокус на объект- ситуацию не спасает, может получиться очень размыто. Думаю, другие тоже с этим сталкивались. И ещё недавно глюк вылез, перенастроить никак не могу. Текущее время и дату показывает правильно, а в календаре на самой иконке всегда светится цифра 16 в независимости от даты, недели и т.д. Кто-нибудь сталкивался? Как убрать и сделать текущую дату именно в календаре, что на интерфейсе телефона?
-4 Ответить
Степан 06 декабря 2017 10:07
Толковый телефон.искал телефон на Андроиде с хорошей батареей лте и свежим андроидом.за 150$ ему альтернатив попросту нет.не греется,батарея 2 дня при умеренном пользовании,хорошая основная камера,днём снимки шикарный ночью терпимы со вспышкой,в сумерках лучше фоткать без вспышки,ибо она зеленит снимок.передняя камера сносная.будьте готовы,что в версии 16 Гб вам останется после всех обновление 7-8гб,а в версии 32 около 20-22гб.
+2 Ответить
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