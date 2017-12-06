Можно ли Xiaomi Redmi Note 4X использовать в качестве Wi-Fi-роутера?

- Естественно, смартфон имеет необходимый функционал.

Поддерживает ли он Flash Player?

- Предустановленная операционная система не поддерживает Flash Player, однако вы можете использовать браузер, в который встроен этот плагин. Мы рекомендуем FlashFox — он бесплатный.

На сколько хватает одного заряда аккумулятора?

- Пользователь Редми Ноут 4Х может рассчитывать на полных 2 дня автономной работы.

Что делать, если телефон периодично теряется мобильную связь?

- Попробуйте выключить в настройках функцию VoLTE.

Царапается ли экран?

- Со временем на стекле могут появляться микроцарапины — их не избежать.