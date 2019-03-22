Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Свежая версия Android и интерфейса MIUI
- Хороший звук как из динамиков, так и наушников
- Есть 3.5 мм аудиоразъем
- Большой экран с хорошим соотношением к корпусу
- Неплохие камеры
- Нет блока NFC
- Отсутствует поддержка Android Pay
- Старый microUSB
- Далеко не самый новый процессор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.36%
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi Note 6 Pro — один из самых доступных Android-смартфонов с вырезом в верхней части экрана. По желанию оболочка MIUI позволяет спрятать эту "монобровь", однако интерфейс продуман таким образом, чтобы она не мешала. Гаджет оборудован IPS-экраном диагональю 6.26 дюймов и разрешением 2280 на 1080 пикселей. Соотношение сторон здесь составляет 19:9, а соотношение панели к корпусу — приблизительно 86 процентов.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.9 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Note 6 Pro не сильно изменились по сравнению с предшественником. Смартфон получил восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с графическим ускорителем Adreno 509, 32 или 64 ГБ встроенной памяти и 3 или 4 ГБ оперативной. Объем ПЗУ можно расширить при помощь карты памяти microSD до 128 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:06 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь по 2 камеры с каждой стороны, и по отзывам они предлагают хороший функционал. Сзади находится один 12-мегапиксельный модуль и один 5-мегапиксельный. Оба были приобретены у компании Samsung и носят следующие номера моделей: S5K2L7 и S5K5E8 соответственно.
На фронтальной стороне оказались один 20-мегапиксельный и один 2-мегапиксельный. Они обладают апертурой f/2.0 и f/2.2 соответственно.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.755 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.476 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана
Цены на Xiaomi Redmi Note 6 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли как-нибудь скрыть вырез в верхней части экрана?
- В настройках смартфона предусмотрена функция для этого. В основных настройках откройте меню "Безграничный экран и активируйте переключатель "Hide screen notch".
Стоит ли переходить с Redmi Note 5 Pro на Redmi Note 6 Pro?
- У новой модели больше экран, но зато меньше оперативной и постоянной памяти. Xiaomi Redmi Note 5 Pro работает на операционной системе Android 7.1.2, тогда как Ноут 6 Про на Android 8.1. В их основе используется один и тот же процессор (Snapdragon 635), поэтому производительность у них практически одинаковая. По характеристикам экраны у них тоже очень похожи, только у более свежего аппарата лучше соотношение экрана к корпусу: 81.39% против 77.4%.
Когда выйдет обновление MIUI 10 для Редми Ноут 6 Про?
- Производитель обещает выпустить обновление до MIUI 10 в ноябре 2018 года.
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