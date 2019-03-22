Можно ли как-нибудь скрыть вырез в верхней части экрана?

- В настройках смартфона предусмотрена функция для этого. В основных настройках откройте меню "Безграничный экран и активируйте переключатель "Hide screen notch".

Стоит ли переходить с Redmi Note 5 Pro на Redmi Note 6 Pro?

- У новой модели больше экран, но зато меньше оперативной и постоянной памяти. Xiaomi Redmi Note 5 Pro работает на операционной системе Android 7.1.2, тогда как Ноут 6 Про на Android 8.1. В их основе используется один и тот же процессор (Snapdragon 635), поэтому производительность у них практически одинаковая. По характеристикам экраны у них тоже очень похожи, только у более свежего аппарата лучше соотношение экрана к корпусу: 81.39% против 77.4%.

Когда выйдет обновление MIUI 10 для Редми Ноут 6 Про?

- Производитель обещает выпустить обновление до MIUI 10 в ноябре 2018 года.