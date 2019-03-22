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Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Дисплей
61
Производительность
32
Батарея
66
Камера
53
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Свежая версия Android и интерфейса MIUI
  • Хороший звук как из динамиков, так и наушников
  • Есть 3.5 мм аудиоразъем
  • Большой экран с хорошим соотношением к корпусу
  • Неплохие камеры
  • Нет блока NFC
  • Отсутствует поддержка Android Pay
  • Старый microUSB
  • Далеко не самый новый процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.36%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
481 нит

Xiaomi Redmi Note 6 Pro — один из самых доступных Android-смартфонов с вырезом в верхней части экрана. По желанию оболочка MIUI позволяет спрятать эту "монобровь", однако интерфейс продуман таким образом, чтобы она не мешала. Гаджет оборудован IPS-экраном диагональю 6.26 дюймов и разрешением 2280 на 1080 пикселей. Соотношение сторон здесь составляет 19:9, а соотношение панели к корпусу — приблизительно 86 процентов.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Инфо
Высота 157.9 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.36%
32

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1319
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4592
AnTuTu Benchmark 7
114293
AnTuTu Benchmark 8
141166

Характеристики Note 6 Pro не сильно изменились по сравнению с предшественником. Смартфон получил восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с графическим ускорителем Adreno 509, 32 или 64 ГБ встроенной памяти и 3 или 4 ГБ оперативной. Объем ПЗУ можно расширить при помощь карты памяти microSD до 128 ГБ.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 10 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:06 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:33 ч.
Время просмотра видео
11:42 ч.
Время разговора (3G)
27:27 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 6 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь по 2 камеры с каждой стороны, и по отзывам они предлагают хороший функционал. Сзади находится один 12-мегапиксельный модуль и один 5-мегапиксельный. Оба были приобретены у компании Samsung и носят следующие номера моделей: S5K2L7 и S5K5E8 соответственно.

На фронтальной стороне оказались один 20-мегапиксельный и один 2-мегапиксельный. Они обладают апертурой f/2.0 и f/2.2 соответственно.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 6 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли как-нибудь скрыть вырез в верхней части экрана?

- В настройках смартфона предусмотрена функция для этого. В основных настройках откройте меню "Безграничный экран и активируйте переключатель "Hide screen notch".

Стоит ли переходить с Redmi Note 5 Pro на Redmi Note 6 Pro?

- У новой модели больше экран, но зато меньше оперативной и постоянной памяти. Xiaomi Redmi Note 5 Pro работает на операционной системе Android 7.1.2, тогда как Ноут 6 Про на Android 8.1. В их основе используется один и тот же процессор (Snapdragon 635), поэтому производительность у них практически одинаковая. По характеристикам экраны у них тоже очень похожи, только у более свежего аппарата лучше соотношение экрана к корпусу: 81.39% против 77.4%.

Когда выйдет обновление MIUI 10 для Редми Ноут 6 Про?

- Производитель обещает выпустить обновление до MIUI 10 в ноябре 2018 года.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (89 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Ярослава 30 ноября 2019 12:37
Скажите пожалуйста есть ли там замедление и обустрение ?
+2 Ответить
Мавлюда 05 июня 2019 16:35
Скажите пожалуйста редми 6 про воданепроницаемая?
+11 Ответить
Алифтинка 22 марта 2019 15:09
Всем привет. Не ведитесь на двойные камеры, это тупо маркетинговый развод. У iPhone 6 старого снимки лучше выходят. Батарея держит нормально, экран тоже хороший. В этом году думаю менять на какой то Huawei, в 2019 они как то лучше себя преподносят чем китайцы.
-43 Ответить
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