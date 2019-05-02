Можно ли на Xiaomi Redmi Note 7 Pro записать телефонный разговор?

- Гаджет имеет нужный функционал для ручной записи разговоров или автоматической.

Будет ли он работать в российских сетях 4G?

- Редми Ноут 7 Про получил процессор от Qualcomm, который имеет интегрированный LTE-модуль с поддержкой огромного спектра частот, в том числе и российских. Следовательно, телефон будет работать в наших сетях четвертого поколения.

Можно ли в Redmi Note 7 Pro защитить приложения сканером отпечатков?

- Если есть такая необходимость, вы можете защитить любое приложение на смартфоне сканером отпечатков пальцев, чтобы его никто не мог открыть, кроме вас.

Какая мощность зарядного устройства в комплекте?

- Xiaomi продолжает комплектовать свои смартфоны 10-ваттными адаптерами питания, и Redmi Note 7 Pro не является исключением. Кстати, смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4.0.