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Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Дисплей
63
Производительность
46
Батарея
76
Камера
57
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и большой дисплей с разрешением QHD+
  • Портретная съемка с искусственным интеллектом
  • Мощная аппаратная платформа от Qualcomm
  • Защищен стеклом Gorilla Glass 5
  • Солидный запас автономности
  • Имеются проблемы с оптимизацией программного обеспечения
  • Реклама в фирменном интерфейсе MIUI
  • Не работают бесконтактные платежи — нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
46

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2247
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5836
Geekbench 5 (одноядерный)
499
Geekbench 5 (многоядерный)
1492
AnTuTu Benchmark 7
178570
AnTuTu Benchmark 8
206047
Рейтинг AnTuTu 8 - 197 место
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:19 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136
Апертура f/2
Фокусное расстояние 20 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Note 7 Pro оборудован двойной камерой: 48 МП + 5 МП. Она может снимать 4K-видео при 30 кадрах/с или Full HD при 120 кадрах/с. До недавнего времени такие возможности предлагали исключительно топовые модели компании.

Качество видео не разочарует, хотя отсутствие оптической стабилизации немного сказывается. Под камерой находится очень яркая двойная вспышка.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 7 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли на Xiaomi Redmi Note 7 Pro записать телефонный разговор?

- Гаджет имеет нужный функционал для ручной записи разговоров или автоматической.

Будет ли он работать в российских сетях 4G?

- Редми Ноут 7 Про получил процессор от Qualcomm, который имеет интегрированный LTE-модуль с поддержкой огромного спектра частот, в том числе и российских. Следовательно, телефон будет работать в наших сетях четвертого поколения.

Можно ли в Redmi Note 7 Pro защитить приложения сканером отпечатков?

- Если есть такая необходимость, вы можете защитить любое приложение на смартфоне сканером отпечатков пальцев, чтобы его никто не мог открыть, кроме вас.

Какая мощность зарядного устройства в комплекте?

- Xiaomi продолжает комплектовать свои смартфоны 10-ваттными адаптерами питания, и Redmi Note 7 Pro не является исключением. Кстати, смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4.0.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (144 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Aббос 10 ноября 2019 12:39
Телефон норм. Хорошая цена. Динамик слабый, камера ужас, но в остальном всё нормально
+4 Ответить
Игорь 14 октября 2019 19:50
Телефон хороший, за исключением того что отказывается работать как телефон. пришлось залазить в инженерные настройки и подбирать подходящие варианты. Если перезагрузка, то настройки слетят. Надо выставить снова.
+10 Ответить
Сахид 11 октября 2019 12:55
Все отлично, только динамик слабый.
0 Ответить
Вячеслав 15 сентября 2019 11:06
Стоит ли брать аппарат сейчас?Как обстоят дела с программным обеспечением?Есть видео где говорят что не все в порядке с этим..
+13 Ответить
Дониёр 02 мая 2019 19:37
Мне понравилось этот телефон
0 Ответить
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