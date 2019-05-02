Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий и большой дисплей с разрешением QHD+
- Портретная съемка с искусственным интеллектом
- Мощная аппаратная платформа от Qualcomm
- Защищен стеклом Gorilla Glass 5
- Солидный запас автономности
- Имеются проблемы с оптимизацией программного обеспечения
- Реклама в фирменном интерфейсе MIUI
- Не работают бесконтактные платежи — нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|20 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Note 7 Pro оборудован двойной камерой: 48 МП + 5 МП. Она может снимать 4K-видео при 30 кадрах/с или Full HD при 120 кадрах/с. До недавнего времени такие возможности предлагали исключительно топовые модели компании.
Качество видео не разочарует, хотя отсутствие оптической стабилизации немного сказывается. Под камерой находится очень яркая двойная вспышка.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 7 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли на Xiaomi Redmi Note 7 Pro записать телефонный разговор?
- Гаджет имеет нужный функционал для ручной записи разговоров или автоматической.
Будет ли он работать в российских сетях 4G?
- Редми Ноут 7 Про получил процессор от Qualcomm, который имеет интегрированный LTE-модуль с поддержкой огромного спектра частот, в том числе и российских. Следовательно, телефон будет работать в наших сетях четвертого поколения.
Можно ли в Redmi Note 7 Pro защитить приложения сканером отпечатков?
- Если есть такая необходимость, вы можете защитить любое приложение на смартфоне сканером отпечатков пальцев, чтобы его никто не мог открыть, кроме вас.
Какая мощность зарядного устройства в комплекте?
- Xiaomi продолжает комплектовать свои смартфоны 10-ваттными адаптерами питания, и Redmi Note 7 Pro не является исключением. Кстати, смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4.0.
Оценка пользователей
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