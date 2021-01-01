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Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi Note 8 2021
Дисплей
69
Производительность
44
Батарея
69
Камера
62
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Обладает неплохим экраном с высоким разрешением и достаточным уровнем яркости
  • Процессор потянет большинство требовательных игр
  • Камера получила макросъемку и сверхширокоугольную
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Отсутствует модуль NFC
  • Нет поддержки записи 4K-видео
  • Используется медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 8 2021
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.7%
Максимальная яркость
509 нит

Xiaomi Redmi Note 8 2021 позаимствовал дизайн у предшественника, выпущенного в 2019 году, поэтому выглядит он немного устаревшим. Однако, задняя крышка защищена стеклом, что придает устройству премиальности. Вырез в дисплее имеет V-образную форму, но размеры у него небольшие, так что сильно не мешает при использовании.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 8 2021
Высота 158.3 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
44

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 8 2021 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
351
Geekbench 5 (многоядерный)
1321
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
69

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 8 2021
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера получила полный набор объективов, включая сверхширокоугольный, макро и портретный. Все они снимают неплохо, но картинка немного “мыльная” – не хватает четкости. Автофокус работает с заметной задержкой, а цифровая стабилизация слабо справляется со своей задачей. Камера лишена поддержки 4K-видео, но без должной стабилизации даже FHD-записи имеют достаточно плохое качество.

73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 МГц
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 8 2021 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 8 2021

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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