Xiaomi Redmi Note 8 2021 позаимствовал дизайн у предшественника, выпущенного в 2019 году, поэтому выглядит он немного устаревшим. Однако, задняя крышка защищена стеклом, что придает устройству премиальности. Вырез в дисплее имеет V-образную форму, но размеры у него небольшие, так что сильно не мешает при использовании.