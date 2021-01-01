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Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Дисплей
81
Производительность
63
Батарея
88
Камера
71
Итоговая оценка
75
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет высокую частоту обновления – 120 Гц
  • 108-мегапиксельная камера с сверхширокоугольной оптикой
  • Батарея на 4820 мАч заряжается за час
  • Батарея на 4820 мАч заряжается за час
  • Нет оптического стабилизатора
  • Смартфон лишен реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Ноут 9 Про 5G
81

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Максимальная яркость
444 нит

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G получил достойный экран, характеризуются высокой плавностью работы благодаря поддержке частоты обновления 120 Гц. Оно дарит необычные ощущения от использования, особенно во время перелистывания страниц.

73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Высота 165.4 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
63

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Ноут 9 Про 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
617
Geekbench 5 (многоядерный)
1796
AnTuTu Benchmark 8
348540
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
88

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9 Pro 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", ISOCELL HM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

108-мегапиксельная камера может порадовать достойными снимками, но у нее есть недостатки. Главным является отсутствие оптической стабилизации, без которой часто возникают проблемы с размытым изображением. Автофокус работает хорошо, спуск срабатывает тоже быстро.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA: B1/2/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/B38/40/41
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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