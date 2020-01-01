Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный дисплей с небольшим вырезом посередине
- Камера на 4 объектива с хорошей сверхширокоугольной оптикой
- 8-ядерный процессор от Qualcomm
- Крупный аккумулятор, который быстро заряжается
- Большой выбор памяти и есть отдельный слот для карты памяти
- Недостаточно хорошая стабилизация изображения
- Нет функции Always On Display
- Фронтальная камера слабо снимает в вечернее время
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max выглядит хорошо за счет удачно подобранных цветов, дизайна основной камеры и тонких рамок экрана. Посередине дисплея находится идеально круглое отверстие для фронтальной камеры, которое создает впечатление дороговизны.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри устройства находится быстрый процессор Snapdragon 720G, который производят по современному 8-нанометровому техпроцессу. Это гарантирует хороший баланс производительности и энергоэффективности. В играх Redmi Note 9 Pro Max ведет себя очень предсказуемо. Большинство игр работает на максимальных настройках графики и бенчмарки подтверждают серьезный запас мощности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Смартфон получил большой аккумулятор на 5020 мАч, который наполовину заряжается за полчаса. Беспроводной зарядки нет, но в этом нет ничего удивительного, учитывая стоимость смартфона.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Всего тут 4 объектива основной камеры, и каждый выполняет свою функцию. Например, сверхширокоугольный позволяет захватить заметно больше объектов, чем обычный. При этом в плане качества практически не уступает основному 64-мегапиксельному сенсору.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.88 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.47 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
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