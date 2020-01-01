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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Дисплей
66
Производительность
57
Батарея
90
Камера
75
Итоговая оценка
72
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с небольшим вырезом посередине
  • Камера на 4 объектива с хорошей сверхширокоугольной оптикой
  • 8-ядерный процессор от Qualcomm
  • Крупный аккумулятор, который быстро заряжается
  • Большой выбор памяти и есть отдельный слот для карты памяти
  • Недостаточно хорошая стабилизация изображения
  • Нет функции Always On Display
  • Фронтальная камера слабо снимает в вечернее время

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 9 Про Макс
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Инфо
Высота 165.5 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max выглядит хорошо за счет удачно подобранных цветов, дизайна основной камеры и тонких рамок экрана. Посередине дисплея находится идеально круглое отверстие для фронтальной камеры, которое создает впечатление дороговизны.

57

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 9 Про Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
564
Geekbench 5 (многоядерный)
1741
AnTuTu Benchmark 8
272783

Внутри устройства находится быстрый процессор Snapdragon 720G, который производят по современному 8-нанометровому техпроцессу. Это гарантирует хороший баланс производительности и энергоэффективности. В играх Redmi Note 9 Pro Max ведет себя очень предсказуемо. Большинство игр работает на максимальных настройках графики и бенчмарки подтверждают серьезный запас мощности.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 18.9 ГБ
90

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Смартфон получил большой аккумулятор на 5020 мАч, который наполовину заряжается за полчаса. Беспроводной зарядки нет, но в этом нет ничего удивительного, учитывая стоимость смартфона.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9 Pro Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Всего тут 4 объектива основной камеры, и каждый выполняет свою функцию. Например, сверхширокоугольный позволяет захватить заметно больше объектов, чем обычный. При этом в плане качества практически не уступает основному 64-мегапиксельному сенсору.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (83 голосов)

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