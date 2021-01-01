Xiaomi Redmi Note 9T Дисплей 69 Производительность 59 Батарея 92 Камера 55 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Работает очень плавно благодаря частоте обновления 90 Гц

Быстрый процессор с поддержкой 5G

Большой аккумулятор с быстрой зарядкой

Пара динамиков создают приличный эффект стерео Отсутствует сверхширокоугольный объектив

Всего 4 ГБ оперативной памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G

69 Экран Тип IPS LCD Размер 6.53 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84% Максимальная яркость 453 нит

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9T Высота 161.2 мм Ширина 77.3 мм Толщина 9.1 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

59 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 800U Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 613 Geekbench 5 (многоядерный) 1911 AnTuTu Benchmark 8 324039

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI MIUI 12

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9T Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.3 Фокусное расстояние 29 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9T могут отличаться в зависимости от региона.

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