Характеристики камеры Xiaomi Redmi S2 на достойном уровне. Сзади установлена двойная камера, сочетающая 12- и 5-мегапиксельный модуля. Из функционала, они обеспечивают портретную съемку, портретную, а также в приложении "Камера" предустановлено огромное количество эффектов, стикеров и фильтров для обработки фотографий.

Спереди у смартфона расположена неплохая 16-мегапиксельная камера с собственной светодиодной вспышкой. Апертура модуля составляет f/2.2, что соответствует достаточно низкой цене в 11 390 рублей в официальной рознице.