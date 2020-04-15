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Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2
Дисплей
52
Производительность
26
Батарея
61
Камера
51
Итоговая оценка
50
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная фронтальная камера
  • Сборка заслуживает похвалы
  • Есть быстрая зарядка QC
  • Неплохой запас производительности
  • Светодиодная вспышка спереди
  • Крупноватый корпус
  • Трудно использовать одной рукой
  • Однодиапазонный Wi-Fi

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми S2
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi S2
Инфо
Высота 160.7 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Серебристый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.8%
26

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми S2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
840
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4132
AnTuTu Benchmark 7
61311

Благодаря отличной оптимизации и хорошо сбалансированному процессору Snapdragon 625 был достигнут высокий уровень плавности и быстродействия. Чипсет скрывает внутри достаточно мощный графический ускоритель Adreno 506, работающий на тактовой частоте 650 МГц.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
61

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:48 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:19 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
23:21 ч.
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi S2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Характеристики камеры Xiaomi Redmi S2 на достойном уровне. Сзади установлена двойная камера, сочетающая 12- и 5-мегапиксельный модуля. Из функционала, они обеспечивают портретную съемку, портретную, а также в приложении "Камера" предустановлено огромное количество эффектов, стикеров и фильтров для обработки фотографий.

Спереди у смартфона расположена неплохая 16-мегапиксельная камера с собственной светодиодной вспышкой. Апертура модуля составляет f/2.2, что соответствует достаточно низкой цене в 11 390 рублей в официальной рознице.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.429 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.577 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi S2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi S2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли корпус Xiaomi Redmi S2 от воды?

- Нет, но корпус спроектирован таким образом, что во внутрь не попадали ни влага, ни пыль.

Сколько есть режимов камеры?

- Для опытных пользователей продуман профессиональный режим съемки. Еще есть возможность создания панорам и портретных фотографий через стандартное приложение "Камера".

Можно ли записывать 4K-видео?

- К сожалению, Редми S2 способен записывать максимальное разрешение 1920 на 1080 точек при 30 кадрах в секунду.

Работает ли игра PUBG Mobile на Redmi Y2?

- Телефон не подойдет для тех, кто хочет играть на нем в такую требовательную игру, как PUBG Mobile. Он испытывает с ней сложности, особенно после некоторого времени игры.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (17 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Артик 15 апреля 2020 18:57
Я два года пользуюсь редми с2 неплохой тел 4г ловить за секунды
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