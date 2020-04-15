Xiaomi Redmi S2
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная фронтальная камера
- Сборка заслуживает похвалы
- Есть быстрая зарядка QC
- Неплохой запас производительности
- Светодиодная вспышка спереди
- Крупноватый корпус
- Трудно использовать одной рукой
- Однодиапазонный Wi-Fi
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.8%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Серебристый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Благодаря отличной оптимизации и хорошо сбалансированному процессору Snapdragon 625 был достигнут высокий уровень плавности и быстродействия. Чипсет скрывает внутри достаточно мощный графический ускоритель Adreno 506, работающий на тактовой частоте 650 МГц.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:48 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Характеристики камеры Xiaomi Redmi S2 на достойном уровне. Сзади установлена двойная камера, сочетающая 12- и 5-мегапиксельный модуля. Из функционала, они обеспечивают портретную съемку, портретную, а также в приложении "Камера" предустановлено огромное количество эффектов, стикеров и фильтров для обработки фотографий.
Спереди у смартфона расположена неплохая 16-мегапиксельная камера с собственной светодиодной вспышкой. Апертура модуля составляет f/2.2, что соответствует достаточно низкой цене в 11 390 рублей в официальной рознице.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.429 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.577 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi S2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли корпус Xiaomi Redmi S2 от воды?
- Нет, но корпус спроектирован таким образом, что во внутрь не попадали ни влага, ни пыль.
Сколько есть режимов камеры?
- Для опытных пользователей продуман профессиональный режим съемки. Еще есть возможность создания панорам и портретных фотографий через стандартное приложение "Камера".
Можно ли записывать 4K-видео?
- К сожалению, Редми S2 способен записывать максимальное разрешение 1920 на 1080 точек при 30 кадрах в секунду.
Работает ли игра PUBG Mobile на Redmi Y2?
- Телефон не подойдет для тех, кто хочет играть на нем в такую требовательную игру, как PUBG Mobile. Он испытывает с ней сложности, особенно после некоторого времени игры.