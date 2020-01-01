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Xiaomi Redmi Y3

Xiaomi Redmi Y3
Дисплей
55
Производительность
30
Батарея
66
Камера
53
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойные селфи-фотографии
  • Солидные показатели автономной работы
  • Достаточно привлекательный дизайн
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Экран среднего качества
  • Посредственная сборка корпуса
  • Реклама в интерфейсе MIUI
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми У3
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Он получил IPS экран с соотношением сторон 19:9, как у многих флагманских смартфонах, что является еще одним его преимуществом. К сожалению, недостатком является тот факт, что в параметрах дисплея нет опции для настройки цветовой палитры. Температура немного сдвинута к холодным оттенкам.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Y3
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.5%

Xiaomi Redmi Y3 характеризуется дизайном с вырезом сверху в виде латинской буквы U. Углы имеют плавное закругление, за счет чего смартфон не выглядит дешевым, хотя по цене он является одним из самых доступных устройств на рынке. Задняя крышка хоть и сделана из пластика, но глянцевое покрытие создает приятный эффект стекла.

30

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми У3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1230
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4141
Geekbench 5 (одноядерный)
276
Geekbench 5 (многоядерный)
1239
AnTuTu Benchmark 7
103376
AnTuTu Benchmark 8
147815

Процессор тут, по характеристикам, быстрый, но телефон работает не очень хорошо. Заметны зависания интерфейса, и, возможно, проблема в том, что MIUI содержит рекламу.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Y3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 850, 1900, 2100
4G сети LTE 2100, 800, 1800, 2600, 900, 2300, 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.577 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Y3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Y3

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

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