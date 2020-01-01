Тесты дисплея

Он получил IPS экран с соотношением сторон 19:9, как у многих флагманских смартфонах, что является еще одним его преимуществом. К сожалению, недостатком является тот факт, что в параметрах дисплея нет опции для настройки цветовой палитры. Температура немного сдвинута к холодным оттенкам.