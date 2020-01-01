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ZTE Axon 10 Pro

ZTE Axon 10 Pro
Дисплей
71
Производительность
81
Батарея
89
Камера
72
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крайне быстрый смартфон
  • Один из самых автономных на рынке
  • Продвинутая камера
  • Датчик отпечатков пальцев в дисплее
  • Защищен от воды по IP68
  • Хорошая цена
  • Непродуманный дизайн задней крышки
  • Нельзя подключить 3.5 мм наушники
  • Непрактичное глянцевое покрытие

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 10 Про
71

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - Always-On Display

ZTE Axon 10 Pro, невзирая на большую диагональ, получил экран с превосходной четкостью. Изображение кажется целостным и идеально плавным. Стекло Gorilla Glass 6 с эффектом 2.5D компенсирует большие размеры смартфона.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 10 Pro
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
81

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3766
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10719
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Geekbench 5 (многоядерный)
2532
AnTuTu Benchmark 7
376203
AnTuTu Benchmark 8
424766

Аппаратная часть состоит из топовых на данный момент комплектующих, а по скорости работы не уступает своим конкурентам. 6 ГБ оперативной памяти гарантируют грамотную работу более 10 приложений одновременно, при этом задержка запуска составляет доли секунды.

Рейтинг AnTuTu - 63 место
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MiFavor 10.0
Размер системы из коробки 15 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi
Реверсивная зарядка Нет
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Axon 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Что касается камер, здесь есть один обычный широкоугольный объектив с оптическим стабилизатором, который делает кадры в очень высоком разрешении. Также есть телеобъектив с 3-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. Со своей функцией он справляется хорошо.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.882 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Axon 10 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (18 голосов)

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