Что касается камер, здесь есть один обычный широкоугольный объектив с оптическим стабилизатором, который делает кадры в очень высоком разрешении. Также есть телеобъектив с 3-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. Со своей функцией он справляется хорошо.