ZTE Axon 10 Pro
Дисплей
71
Производительность
81
Батарея
89
Камера
72
Итоговая оценка
77
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крайне быстрый смартфон
- Один из самых автономных на рынке
- Продвинутая камера
- Датчик отпечатков пальцев в дисплее
- Защищен от воды по IP68
- Хорошая цена
- Непродуманный дизайн задней крышки
- Нельзя подключить 3.5 мм наушники
- Непрактичное глянцевое покрытие
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 10 Про
71
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|Особенности
|- Always-On Display
ZTE Axon 10 Pro, невзирая на большую диагональ, получил экран с превосходной четкостью. Изображение кажется целостным и идеально плавным. Стекло Gorilla Glass 6 с эффектом 2.5D компенсирует большие размеры смартфона.
80
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
81
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3766
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10719
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Geekbench 5 (многоядерный)
2532
AnTuTu Benchmark 7
376203
AnTuTu Benchmark 8
424766
Аппаратная часть состоит из топовых на данный момент комплектующих, а по скорости работы не уступает своим конкурентам. 6 ГБ оперативной памяти гарантируют грамотную работу более 10 приложений одновременно, при этом задержка запуска составляет доли секунды.
Рейтинг AnTuTu - 63 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MiFavor 10.0
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
89
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi
|Реверсивная зарядка
|Нет
72
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Что касается камер, здесь есть один обычный широкоугольный объектив с оптическим стабилизатором, который делает кадры в очень высоком разрешении. Также есть телеобъектив с 3-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. Со своей функцией он справляется хорошо.
81
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
63
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.882 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.