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ZTE Axon 11

ZTE Axon 11
Дисплей
74
Производительность
62
Батарея
82
Камера
71
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Очень легкий и компактный
  • AMOLED-дисплей с изогнутым по краям стеклом
  • Неплохая камера с широким функционалом
  • Солидный объем памяти
  • Отличная цена
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 11
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
619 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 11
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.9%

ZTE Axon 11 выглядит привлекательно благодаря загнутым краям экрана и встроенному в него сканера отпечатков пальцев. Посередине имеется U-образный вырез, но он не бросается в глаза. Что касается веса, это один из самых легких смартфонов, хотя многие находят в этом минус. С обеих сторон телефон защищен стеклом Gorilla Glass, которое почти не царапается.

62

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1922
AnTuTu Benchmark 8
324362

Здесь установлен не самый мощный процессор, однако его производительности хватает для игры на максимальных настройках графики. При этом смартфон не греется, что имеет серьезное значение для ярых игроков.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MiFavor 10
Размер системы из коробки 11 ГБ
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Axon 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

64-мегапиксельная камера даст возможность вовремя запечатленить важный момент из жизни, и качество фотографий будет совсем неплохим. Да, стабилизация только электронная, автофокус местами промахивается, но контрастность и цветопередача на уровне.

89

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 24
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Axon 11

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (9 голосов)

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