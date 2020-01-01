ZTE Axon 11 выглядит привлекательно благодаря загнутым краям экрана и встроенному в него сканера отпечатков пальцев. Посередине имеется U-образный вырез, но он не бросается в глаза. Что касается веса, это один из самых легких смартфонов, хотя многие находят в этом минус. С обеих сторон телефон защищен стеклом Gorilla Glass, которое почти не царапается.