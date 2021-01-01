ZTE Axon 30 Ultra Дисплей 88 Производительность 100 Батарея 75 Камера 85 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Отличный дисплей с частотой 144 Гц и минимальной задержкой работы сенсора

Топовый процессор Snapdragon 888 за адекватные деньги

Камера позволяет сделать качественные фотографии и видео (хорошая стабилизация изображения)

65-ваттная зарядка в комплекте Сверхширокоугольная камера лишена автофокуса

Корпус не защищен от влаги

Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 30 Ultra

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 91.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 99.2% ШИМ (PWM) 757 Гц Время отклика 2.4 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 711 нит Источники: NotebookCheck [1]

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 30 Ultra Высота 161.5 мм Ширина 73 мм Толщина 8 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.1%

100 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 30 Ultra и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1131 Geekbench 5 (многоядерный) 3647 AnTuTu Benchmark 8 715411

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MyOS 11 Размер системы из коробки 19 ГБ

75 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Время полной зарядки 0:44 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:46 ч. Время просмотра видео 15:55 ч. Время разговора (3G) 26:47 ч.

85 Камеры Спецификации и тестирование камер Axon 30 Ultra Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 10120 x 6328 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 123 мм

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10

Времяпролетный объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 35 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети UMTS B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 89.3 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Наушники

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Axon 30 Ultra