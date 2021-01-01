ZTE Axon 30 Ultra
Дисплей
88
Производительность
100
Батарея
75
Камера
85
Итоговая оценка
87
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный дисплей с частотой 144 Гц и минимальной задержкой работы сенсора
- Топовый процессор Snapdragon 888 за адекватные деньги
- Камера позволяет сделать качественные фотографии и видео (хорошая стабилизация изображения)
- 65-ваттная зарядка в комплекте
- Сверхширокоугольная камера лишена автофокуса
- Корпус не защищен от влаги
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 30 Ultra
88
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|ШИМ (PWM)
|757 Гц
|Время отклика
|2.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
711 нит
Источники: NotebookCheck [1]
68
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Коричневый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1131
Geekbench 5 (многоядерный)
3647
AnTuTu Benchmark 8
715411
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MyOS 11
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
75
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (74% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:44 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:46 ч.
Время просмотра видео
15:55 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.
85
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
|Времяпролетный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|UMTS B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
89.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.