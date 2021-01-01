Главная > Смартфоны ZTE > ZTE Axon 30 Ultra: цена, технические характеристики и отзывы

ZTE Axon 30 Ultra

ZTE Axon 30 Ultra
Дисплей
88
Производительность
100
Батарея
75
Камера
85
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей с частотой 144 Гц и минимальной задержкой работы сенсора
  • Топовый процессор Snapdragon 888 за адекватные деньги
  • Камера позволяет сделать качественные фотографии и видео (хорошая стабилизация изображения)
  • 65-ваттная зарядка в комплекте
  • Сверхширокоугольная камера лишена автофокуса
  • Корпус не защищен от влаги
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 30 Ultra
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2%
ШИМ (PWM) 757 Гц
Время отклика 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
711 нит
Источники: NotebookCheck [1]
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 30 Ultra
Высота 161.5 мм
Ширина 73 мм
Толщина 8 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
100

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 30 Ultra и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1131
Geekbench 5 (многоядерный)
3647
AnTuTu Benchmark 8
715411
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MyOS 11
Размер системы из коробки 19 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:46 ч.
Время просмотра видео
15:55 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер Axon 30 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 10120 x 6328
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
Времяпролетный объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети UMTS B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
89.3 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Axon 30 Ultra

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Axon 30 Ultra vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
2. ZTE Axon 30 Ultra vs Xiaomi Mi 11
3. ZTE Axon 30 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Ultra
4. ZTE Axon 30 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Plus
5. ZTE Axon 30 Ultra vs Vivo X60 Pro Plus
6. ZTE Axon 30 Ultra vs OnePlus 9
7. ZTE Axon 30 Ultra vs Xiaomi Mi 11 Ultra
8. ZTE Axon 30 Ultra vs Xiaomi Mi 11 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях