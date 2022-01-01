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ZTE Axon 40 Ultra

ZTE Axon 40 Ultra
Дисплей
92
Производительность
100
Батарея
84
Камера
84
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дисплей большой диагонали без вырезов
  • Обладает очень высокой яркостью
  • Камера оснащена оптическим зумом и стабилизацией изображения
  • Установлена емкая батарея с достаточно мощной быстрой зарядкой
  • В комплекте есть мощный адаптер питания и наушники
  • В смартфоне нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует место для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 40 Ультра
92

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 93.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1513 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 40 Ultra
Высота 163.2 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 204 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93.1%
100

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 40 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MyOS 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Axon 40 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 10120 x 6328
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 91 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 40 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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