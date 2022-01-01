ZTE Axon 40 Ultra Дисплей 92 Производительность 100 Батарея 84 Камера 84 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий дисплей большой диагонали без вырезов

Обладает очень высокой яркостью

Камера оснащена оптическим зумом и стабилизацией изображения

Установлена емкая батарея с достаточно мощной быстрой зарядкой

В комплекте есть мощный адаптер питания и наушники В смартфоне нет беспроводной зарядки

Отсутствует место для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 40 Ультра

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1116 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 93.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1513 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 40 Ultra Высота 163.2 мм Ширина 73.5 мм Толщина 8.4 мм Вес 204 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 93.1%

100 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 40 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MyOS 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

84 Камеры Спецификации и тестирование камер Axon 40 Ultra Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 10120 x 6328 Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 91 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Апертура: f/2.3

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 40 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.