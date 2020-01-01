ZTE Axon 9 Pro
Дисплей
67
Производительность
60
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
69
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный AMOLED экран с поддержкой HDR10
- “Чистый” Android (Android One)
- Имеет защиту от воды по стандарту IP68
- Много памяти
- Камера с хорошим оптическим стабилизатором
- Достаточно высокая цена
- Отсутствует аудиоразъем 3.5 мм
- Гибридный лоток SIM-карт
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 9 Про
67
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
520 нит
ZTE Axon 9 Pro оснастили экраном, который отлично ведет себя под яркими лучами солнца, имеет большие углы обзора и долговечное олеофобное покрытие. Из недостатков можно выделить только один нюанс – дисплей немного желтит, поэтому его нельзя назвать эталонным. Имейте это ввиду, когда обрабатываете фотографии для инстаграма.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
60
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2392
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8616
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1984
AnTuTu Benchmark 7
262370
AnTuTu Benchmark 8
281849
Смартфон получил один из самых быстрых процессоров, а это говорит о том, что его мощности за глаза хватает. Корпус нагревается спустя некоторое время после запуска игры, но температура дискомфорта не вызывает даже через час.
Список смартфонов в AnTuTu - 139 место
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
85
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 25 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi
|Реверсивная зарядка
|Нет
66
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|130°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Фокусное расстояние: 10 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
В плане беспроводных технологий данная модель не уступает даже самым новым моделям. Тут используется двухдиапазонный WiFi (5 Гц), есть Bluetooth 5.0 и NFC. Можно даже подключить периферию по OTG.
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.