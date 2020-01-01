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ZTE Axon 9 Pro

ZTE Axon 9 Pro
Дисплей
67
Производительность
60
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
69
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный AMOLED экран с поддержкой HDR10
  • “Чистый” Android (Android One)
  • Имеет защиту от воды по стандарту IP68
  • Много памяти
  • Камера с хорошим оптическим стабилизатором
  • Достаточно высокая цена
  • Отсутствует аудиоразъем 3.5 мм
  • Гибридный лоток SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 9 Про
67

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
520 нит

ZTE Axon 9 Pro оснастили экраном, который отлично ведет себя под яркими лучами солнца, имеет большие углы обзора и долговечное олеофобное покрытие. Из недостатков можно выделить только один нюанс – дисплей немного желтит, поэтому его нельзя назвать эталонным. Имейте это ввиду, когда обрабатываете фотографии для инстаграма.

73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 9 Pro
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 7.9 мм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
60

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2392
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8616
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1984
AnTuTu Benchmark 7
262370
AnTuTu Benchmark 8
281849

Смартфон получил один из самых быстрых процессоров, а это говорит о том, что его мощности за глаза хватает. Корпус нагревается спустя некоторое время после запуска игры, но температура дискомфорта не вызывает даже через час.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 18 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi
Реверсивная зарядка Нет
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Axon 9 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 130°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Фокусное расстояние: 10 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

В плане беспроводных технологий данная модель не уступает даже самым новым моделям. Тут используется двухдиапазонный WiFi (5 Гц), есть Bluetooth 5.0 и NFC. Можно даже подключить периферию по OTG.

82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Axon 9 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (9 голосов)

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