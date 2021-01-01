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ZTE Blade 11 Prime

ZTE Blade 11 Prime
Дисплей
61
Производительность
26
Батарея
77
Камера
56
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобное расположение сканера отпечатков пальцев
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Солидный объем памяти с поддержкой карты памяти MicroSD
  • Поддерживается беспроводная и реверсивная зарядка
  • Невысокое разрешение экрана – видны пиксели
  • Доступен только один цвет раскраски корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд 11 Прайм
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4%
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade 11 Prime
Высота 166 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
26

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд 11 Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
156
Geekbench 5 (многоядерный)
764
AnTuTu Benchmark 8
99160
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MiFavor 11
77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade 11 Prime
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE B2/4/5/12/13/66
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade 11 Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade 11 Prime

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Blade 11 Prime или Blade V10
2. ZTE Blade 11 Prime или A7 (2020)

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