ZTE Blade 11 Prime Дисплей 61 Производительность 26 Батарея 77 Камера 56 Итоговая оценка 56 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Удобное расположение сканера отпечатков пальцев

Есть сверхширокоугольная съемка

Солидный объем памяти с поддержкой карты памяти MicroSD

Поддерживается беспроводная и реверсивная зарядка Невысокое разрешение экрана – видны пиксели

Доступен только один цвет раскраски корпуса

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд 11 Прайм

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.4%

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade 11 Prime Высота 166 мм Ширина 76 мм Толщина 8.7 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.4%

26 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд 11 Прайм и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P22 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~41 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 156 Geekbench 5 (многоядерный) 764 AnTuTu Benchmark 8 99160

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MiFavor 11

77 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Blade 11 Prime Основная камера Матрица 16 мегапикселей Разрешение фото 4616 x 3464 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 16 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Micro Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 6 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G сети LTE B2/4/5/12/13/66 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade 11 Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade 11 Prime