ZTE Blade 20 Smart
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный дисплей с большими углами обзора
- В смартфоне много памяти
- Есть сверхширокоугольная камера
- Поддерживается Google Pay для бесконтактных платежей
- Быстрая зарядка в комплекте
- Слабая фронтальная камера
- Гибридный слот для SIM-карт
- Небольшое разрешение экрана
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|265 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Темный изумруд, Терный гранат
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
ZTE Blade 20 Smart выглядит привлекательно за счет градиентных расцветок корпуса. Задняя камера своим видом очень похожа на камеру новых iPhone, но в этом нет ничего плохого. Смартфон имеет стильный дизайн, несмотря на сканер отпечатков пальцев, расположенный на спинке.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P60
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри ZTE Blade 20 Smart оказался достаточно удачный процессор Helio P60. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти он неплохо справляется даже с играми. Конечно, качество графики не получится выставить на максимальный уровень, но комфорт обеспечен.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор на 5000 мАч работает как положено – телефон может спокойно проработать 2 дня. После этого должно остаться около 10% батареи, чего хватит, чтобы добраться домой вечером после работы.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Компания ZTE установила целых три объектива, один из которых предназначен для сверхширокоугольной съемки, другой для портретной, а третий для обычной. Последний делает самые качественные фотографии, поэтому лучше снимать на него.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.498 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.303 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на ZTE Blade 20 Smart
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