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ZTE Blade 20 Smart

ZTE Blade 20 Smart
Дисплей
58
Производительность
36
Батарея
80
Камера
60
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с большими углами обзора
  • В смартфоне много памяти
  • Есть сверхширокоугольная камера
  • Поддерживается Google Pay для бесконтактных платежей
  • Быстрая зарядка в комплекте
  • Слабая фронтальная камера
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Небольшое разрешение экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд 20 Смарт
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.49 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 265 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade 20 Smart
Инфо
Высота 162.9 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Темный изумруд, Терный гранат
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%

ZTE Blade 20 Smart выглядит привлекательно за счет градиентных расцветок корпуса. Задняя камера своим видом очень похожа на камеру новых iPhone, но в этом нет ничего плохого. Смартфон имеет стильный дизайн, несмотря на сканер отпечатков пальцев, расположенный на спинке.

36

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд 20 Смарт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1580
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5696
Geekbench 5 (одноядерный)
280
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
AnTuTu Benchmark 7
138656
AnTuTu Benchmark 8
167095

Внутри ZTE Blade 20 Smart оказался достаточно удачный процессор Helio P60. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти он неплохо справляется даже с играми. Конечно, качество графики не получится выставить на максимальный уровень, но комфорт обеспечен.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 5000 мАч работает как положено – телефон может спокойно проработать 2 дня. После этого должно остаться около 10% батареи, чего хватит, чтобы добраться домой вечером после работы.

60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade 20 Smart
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Компания ZTE установила целых три объектива, один из которых предназначен для сверхширокоугольной съемки, другой для портретной, а третий для обычной. Последний делает самые качественные фотографии, поэтому лучше снимать на него.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.498 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.303 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade 20 Smart могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade 20 Smart

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (30 голосов)

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