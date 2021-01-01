ZTE Blade A5 2020
Дисплей
57
Производительность
21
Батарея
59
Камера
47
Итоговая оценка
46
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран большой диагонали
- Прочный пластиковый корпус
- Легкий и тонкий – почти не чувствуется в руке
- Есть FM-радио
- Можно установить карту памяти на 512 ГБ
- Не подходит для игр – слабая производительность
- Относительно небольшая батарея без быстрой зарядки
- Старая версия Android, ограниченная по функционалу
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд А5 2020
57
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|1560 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
48
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|72.7 мм
|Толщина
|8.95 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
81%
21
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|1600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
787
AnTuTu Benchmark 8
89244
46
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9
|Оболочка UI
|Stock Android
59
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
47
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM B5. B8, B3, B2
|3G сети
|WCDMA B5. B8, B1, B2
|4G сети
|LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A5 2020 могут отличаться в зависимости от региона.