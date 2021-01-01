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ZTE Blade A5 2020

ZTE Blade A5 2020
Дисплей
57
Производительность
21
Батарея
59
Камера
47
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран большой диагонали
  • Прочный пластиковый корпус
  • Легкий и тонкий – почти не чувствуется в руке
  • Есть FM-радио
  • Можно установить карту памяти на 512 ГБ
  • Не подходит для игр – слабая производительность
  • Относительно небольшая батарея без быстрой зарядки
  • Старая версия Android, ограниченная по функционалу

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд А5 2020
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 1560 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A5 2020
Высота 155 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 8.95 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81%
21

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блейд А5 2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
787
AnTuTu Benchmark 8
89244
46

Программное обеспечение

Операционная система Android 9
Оболочка UI Stock Android
59

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade A5 2020
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 4
2G сети GSM B5. B8, B3, B2
3G сети WCDMA B5. B8, B1, B2
4G сети LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A5 2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A5 2020

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A10 против Blade A5 2020
2. Y6 (2019) против Blade A5 2020
3. Redmi 8A против Blade A5 2020
4. Redmi 9A против Blade A5 2020
5. Blade A7 (2020) против Blade A5 2020

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