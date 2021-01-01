ZTE Blade A5 2020 Дисплей 57 Производительность 21 Батарея 59 Камера 47 Итоговая оценка 46 Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2019 года Дата начала продаж Январь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран большой диагонали

Прочный пластиковый корпус

Легкий и тонкий – почти не чувствуется в руке

Есть FM-радио

Можно установить карту памяти на 512 ГБ Не подходит для игр – слабая производительность

Относительно небольшая батарея без быстрой зарядки

Старая версия Android, ограниченная по функционалу

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд А5 2020

57 Экран Тип IPS LCD Размер 6.09 дюймов Разрешение 1560 x 720 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 282 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81%

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A5 2020 Высота 155 мм Ширина 72.7 мм Толщина 8.95 мм Вес 164 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81%

21 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Блейд А5 2020 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 2 ГБ Тип памяти LPDDR3 Частота памяти 933 МГц Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 140 Geekbench 5 (многоядерный) 787 AnTuTu Benchmark 8 89244

46 Программное обеспечение Операционная система Android 9 Оболочка UI Stock Android

59 Батарея Характеристики Объем 3200 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

47 Камеры Спецификации и тестирование камер Blade A5 2020 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

50 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 4 2G сети GSM B5. B8, B3, B2 3G сети WCDMA B5. B8, B1, B2 4G сети LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2019 года Дата начала продаж Январь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас Комплект * - Смартфон

- Кабель USB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A5 2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A5 2020