ZTE Blade A7 (2020) имеет строгий дизайн, но используемые в производстве материалы достаточно дешевые. Пластиковая крышка быстро покрывается царапинами, хотя разбить ее не так и легко. Телефон лежит в руке удобно благодаря своим компактным размерам и закругленным краям корпуса.