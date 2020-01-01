ZTE Blade A7 (2020)
Дисплей
58
Производительность
21
Батарея
67
Камера
54
Итоговая оценка
50
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочный корпус и удобные габариты для использования одной рукой
- Тройная камера на тыльной стороне
- Неплохой IPS-экран
- Легкий корпус
- Отсутствует сканер отпечатков пальцев
- Нет быстрой зарядки в комплекте
- Слабая по качеству фотографий камера
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд А7 (2020)
58
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|1560 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
48
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|72.7 мм
|Толщина
|8.95 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81%
ZTE Blade A7 (2020) имеет строгий дизайн, но используемые в производстве материалы достаточно дешевые. Пластиковая крышка быстро покрывается царапинами, хотя разбить ее не так и легко. Телефон лежит в руке удобно благодаря своим компактным размерам и закругленным краям корпуса.
21
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
764
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3428
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
795
AnTuTu Benchmark 7
74913
AnTuTu Benchmark 8
89484
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9
67
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
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Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|No
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Тройная камера хоть и обладает хорошим функционалом, но качество снимков весьма посредственное. Сверхширокоугольный объектив сильно зависит от освещения, поэтому после захода солнца сделать хороший кадр практически невозможно. Автофокус становится очень медленным, стабилизация работает работает неадекватно.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM B5. B8, B3, B2
|3G сети
|WCDMA B5. B8, B1, B2
|4G сети
|LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A7 (2020) могут отличаться в зависимости от региона.