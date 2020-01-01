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ZTE Blade A7 (2020)

ZTE Blade A7 (2020)
Дисплей
58
Производительность
21
Батарея
67
Камера
54
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный корпус и удобные габариты для использования одной рукой
  • Тройная камера на тыльной стороне
  • Неплохой IPS-экран
  • Легкий корпус
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев
  • Нет быстрой зарядки в комплекте
  • Слабая по качеству фотографий камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд А7 (2020)
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 1560 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A7 (2020)
Инфо
Высота 155 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 8.95 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81%

ZTE Blade A7 (2020) имеет строгий дизайн, но используемые в производстве материалы достаточно дешевые. Пластиковая крышка быстро покрывается царапинами, хотя разбить ее не так и легко. Телефон лежит в руке удобно благодаря своим компактным размерам и закругленным краям корпуса.

21

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блейд А7 (2020) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 1
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
764
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3428
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
795
AnTuTu Benchmark 7
74913
AnTuTu Benchmark 8
89484
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade A7 (2020)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Зум Цифровой
Вспышка No
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Тройная камера хоть и обладает хорошим функционалом, но качество снимков весьма посредственное. Сверхширокоугольный объектив сильно зависит от освещения, поэтому после захода солнца сделать хороший кадр практически невозможно. Автофокус становится очень медленным, стабилизация работает работает неадекватно.

50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM B5. B8, B3, B2
3G сети WCDMA B5. B8, B1, B2
4G сети LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A7 (2020) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A7 (2020)

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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