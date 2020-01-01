ZTE Blade A7 Vita
Дисплей
54
Производительность
18
Батарея
53
Камера
41
Итоговая оценка
44
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошая цена
- Аккуратный и простой интерфейс
- Неплохое время автономной работы
- Качественная сборка – ничего не скрипит
- Слабая многозадачность
- Нет технологии BLE
- Недостаточно мощности для игр
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд А7 Вита
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.46%
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Дизайн и корпус
|Высота
|147 мм
|Ширина
|69 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.46%
ZTE Blade A7 Vita имеет дизайн, который противоречит современным трендам. Задняя крышка выполнена не из стекла или глянцевого пластика, а матового и мягкого поликарбоната. Такое решение очень практичное, но его трудно назвать красивым.
18
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
668
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1826
AnTuTu Benchmark 7
31782
Работу телефона обеспечивает бюджетный процессор, поэтому его производительность слабая. В игры играть можно, но готовьтесь к притормаживаниям. Из-за этого также случаются проблемы с перегревом, но не катастрофические.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MiFavor UI
53
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Гаджет можно один раз зарядить и получить сутки автономной работы. Если отключить ненужные функции (выключить мобильный интернет на ночь), то он продержится еще 10-15 часов. Хотя здесь официально нет быстрой зарядки, батарея на 3200 мАч заряжается всего за полтора часа.
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A7 Vita могут отличаться в зависимости от региона.