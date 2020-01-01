Гаджет можно один раз зарядить и получить сутки автономной работы. Если отключить ненужные функции (выключить мобильный интернет на ночь), то он продержится еще 10-15 часов. Хотя здесь официально нет быстрой зарядки, батарея на 3200 мАч заряжается всего за полтора часа.