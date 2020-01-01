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ZTE Blade A7 Vita

ZTE Blade A7 Vita
Дисплей
54
Производительность
18
Батарея
53
Камера
41
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая цена
  • Аккуратный и простой интерфейс
  • Неплохое время автономной работы
  • Качественная сборка – ничего не скрипит
  • Слабая многозадачность
  • Нет технологии BLE
  • Недостаточно мощности для игр

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд А7 Вита
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.46%
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A7 Vita
Инфо
Высота 147 мм
Ширина 69 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 135 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.46%

ZTE Blade A7 Vita имеет дизайн, который противоречит современным трендам. Задняя крышка выполнена не из стекла или глянцевого пластика, а матового и мягкого поликарбоната. Такое решение очень практичное, но его трудно назвать красивым.

18

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд А7 Вита и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
668
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1826
AnTuTu Benchmark 7
31782

Работу телефона обеспечивает бюджетный процессор, поэтому его производительность слабая. В игры играть можно, но готовьтесь к притормаживаниям. Из-за этого также случаются проблемы с перегревом, но не катастрофические.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI MiFavor UI
53

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Гаджет можно один раз зарядить и получить сутки автономной работы. Если отключить ненужные функции (выключить мобильный интернет на ночь), то он продержится еще 10-15 часов. Хотя здесь официально нет быстрой зарядки, батарея на 3200 мАч заряжается всего за полтора часа.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade A7 Vita
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A7 Vita могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A7 Vita

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

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