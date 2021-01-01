Главная > Смартфоны ZTE > ZTE Blade A71: цена, технические характеристики и отзывы

ZTE Blade A71

ZTE Blade A71
Дисплей
60
Производительность
18
Батарея
56
Камера
56
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с хорошим качеством передаваемого изображения
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Поддерживается NFC и карта памяти microSD
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания
  • Работает на слабом процессоре – нет запаса производительности
  • Не поддерживается быстрая зарядка аккумулятора
  • Слабая скорость Wi-Fi

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд А71
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
Максимальная яркость
454 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A71
Высота 165.2 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
18

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд А71 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
147
Geekbench 5 (многоядерный)
755
AnTuTu Benchmark 9
115223
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MiFavor 11
56

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade A71
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A71 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A71

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A40 против Blade A71
2. Redmi 9 против Blade A71
3. Redmi 9C против Blade A71
4. Blade A7 (2020) против Blade A71
5. Realme C21 против Blade A71
6. Realme C21Y против Blade A71

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры