ZTE Blade A71 Дисплей 60 Производительность 18 Батарея 56 Камера 56 Итоговая оценка 50 Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-дисплей с хорошим качеством передаваемого изображения

Есть сверхширокоугольная съемка

Поддерживается NFC и карта памяти microSD

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания Работает на слабом процессоре – нет запаса производительности

Не поддерживается быстрая зарядка аккумулятора

Слабая скорость Wi-Fi

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд А71

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.6% Максимальная яркость 454 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade A71 Высота 165.2 мм Ширина 75.2 мм Толщина 8.2 мм Вес 180 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.6%

18 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд А71 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8322 Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Тип памяти LPDDR3 Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 147 Geekbench 5 (многоядерный) 755 AnTuTu Benchmark 9 115223

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MiFavor 11

56 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет (5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Blade A71 Основная камера Матрица 16 мегапикселей Разрешение фото 4616 x 3464 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 16 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade A71 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade A71