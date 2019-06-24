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ZTE Blade V10

ZTE Blade V10
Дисплей
63
Производительность
38
Батарея
59
Камера
55
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Портретная съемка заслуживает похвалы
  • Работает быстро – не перегревается
  • Точный сканер отпечатков пальцев
  • Автономность на достойном уровне
  • В комплекте есть чехол
  • Камера лишена оптической стабилизации
  • Корпус царапается достаточно сильно
  • Отсутствует сверхширокоугольная оптика
  • Один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд V10
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade V10
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 156 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

ZTE Blade V10 получил красивый глянцевый, но маркий пластиковый корпус, который защищает его внутренности. Главным недостатком является тот факт, что материал ощущается дешевым. Сканер отпечатков пальцев находится по центру задней крышки, и это неплохое место для него.

38

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд V10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1559
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5790
Geekbench 5 (одноядерный)
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1474
AnTuTu Benchmark 7
173936
AnTuTu Benchmark 8
178209
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI MiFavor 9.0
59

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Внутри имеет батарея средней емкости (3200 мАч), и в режиме просмотра HD-видео ее хватает на 10 часов. Отметим, что в режиме ожидания смартфон разряжается всего на 3 процента каждые 12 часов.

55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade V10
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500

Телефон поддерживает работу 4G, а скорость передачи данных достаточная для стриминга качественной картинки. Тут установлен обычный Bluetooth 4.2, но он энергоэффективный, а значит не требует много заряда аккумулятора. Модуль WiFi уже получше – он может работать в двух режимах, что позволяет обеспечить либо большой радиус действия, либо беспрецедентную пропускную способность.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade V10

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (45 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Анатолий 18 января 2020 20:31
Пользуюсь почти год, только положительные отзывы, это у меня второй зте после в 8 который разбил(((
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Winche 24 июня 2019 16:12
Уже почти месяц как с V10. Подсмотрел его характеристики как раз у вас на сайте. Очень толковая машинка. Для своей цены один из лучших вариантов.
+2 Ответить
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