ZTE Blade V10
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Портретная съемка заслуживает похвалы
- Работает быстро – не перегревается
- Точный сканер отпечатков пальцев
- Автономность на достойном уровне
- В комплекте есть чехол
- Камера лишена оптической стабилизации
- Корпус царапается достаточно сильно
- Отсутствует сверхширокоугольная оптика
- Один динамик громкой связи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|156 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
ZTE Blade V10 получил красивый глянцевый, но маркий пластиковый корпус, который защищает его внутренности. Главным недостатком является тот факт, что материал ощущается дешевым. Сканер отпечатков пальцев находится по центру задней крышки, и это неплохое место для него.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MiFavor 9.0
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Внутри имеет батарея средней емкости (3200 мАч), и в режиме просмотра HD-видео ее хватает на 10 часов. Отметим, что в режиме ожидания смартфон разряжается всего на 3 процента каждые 12 часов.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Телефон поддерживает работу 4G, а скорость передачи данных достаточная для стриминга качественной картинки. Тут установлен обычный Bluetooth 4.2, но он энергоэффективный, а значит не требует много заряда аккумулятора. Модуль WiFi уже получше – он может работать в двух режимах, что позволяет обеспечить либо большой радиус действия, либо беспрецедентную пропускную способность.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.127 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.847 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты