Телефон поддерживает работу 4G, а скорость передачи данных достаточная для стриминга качественной картинки. Тут установлен обычный Bluetooth 4.2, но он энергоэффективный, а значит не требует много заряда аккумулятора. Модуль WiFi уже получше – он может работать в двух режимах, что позволяет обеспечить либо большой радиус действия, либо беспрецедентную пропускную способность.