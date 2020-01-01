ZTE Blade V2020
Дисплей
68
Производительность
38
Батарея
67
Камера
61
Итоговая оценка
61
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выглядит современно благодаря компактному вырезу в дисплее
- Достойная 48-мегапиксельная камера
- Производительности хватает для большинства игр
- Много встроенной памяти в базовой модели
- Поддерживает 18-ваттную быструю зарядку и NFC
- Сканер отпечатков пальцев находится не в самом удобном месте
- Пластиковый корпус сильно царапается
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд V2020
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.59%
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|63290 Гц
|Время отклика
|32.6 мс
|Контрастность
|1788:1
Максимальная яркость
501 нит
ZTE Blade V2020 получил большой экран с разрешением Full HD, который обеспечивает высокую плотность пикселей. Это означает, что дисплей характеризуется четким изображением, на котором практически невозможно разглядеть пиксели по отдельности.
Источники: NotebookCheck [1]
52
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.59%
38
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
294
Geekbench 5 (многоядерный)
1455
AnTuTu Benchmark 8
180799
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MiFavor 10.1
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
67
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Мощность зарядки
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
61
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет 4 сенсора, предназначенные для разных задач. Главный модуль на 48 МП способен порадовать детализированными снимками. Кроме него, есть сверхширокоугольный объектив с углом охвата целых 120 градусов. Еще есть и макросъемка, позволяющая получить шикарный снимок вблизи объекта.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
95.2 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.127 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.847 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V2020 могут отличаться в зависимости от региона.