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ZTE Blade V2020

ZTE Blade V2020
Дисплей
68
Производительность
38
Батарея
67
Камера
61
Итоговая оценка
61
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выглядит современно благодаря компактному вырезу в дисплее
  • Достойная 48-мегапиксельная камера
  • Производительности хватает для большинства игр
  • Много встроенной памяти в базовой модели
  • Поддерживает 18-ваттную быструю зарядку и NFC
  • Сканер отпечатков пальцев находится не в самом удобном месте
  • Пластиковый корпус сильно царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд V2020
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.59%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3%
ШИМ (PWM) 63290 Гц
Время отклика 32.6 мс
Контрастность 1788:1
Максимальная яркость
501 нит

ZTE Blade V2020 получил большой экран с разрешением Full HD, который обеспечивает высокую плотность пикселей. Это означает, что дисплей характеризуется четким изображением, на котором практически невозможно разглядеть пиксели по отдельности.

Источники: NotebookCheck [1]
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade V2020
Инфо
Высота 162.7 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.59%
38

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд V2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
294
Geekbench 5 (многоядерный)
1455
AnTuTu Benchmark 8
180799
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MiFavor 10.1
Размер системы из коробки 7 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Мощность зарядки Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade V2020
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет 4 сенсора, предназначенные для разных задач. Главный модуль на 48 МП способен порадовать детализированными снимками. Кроме него, есть сверхширокоугольный объектив с углом охвата целых 120 градусов. Еще есть и макросъемка, позволяющая получить шикарный снимок вблизи объекта.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
95.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade V2020

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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