Камера имеет 4 сенсора, предназначенные для разных задач. Главный модуль на 48 МП способен порадовать детализированными снимками. Кроме него, есть сверхширокоугольный объектив с углом охвата целых 120 градусов. Еще есть и макросъемка, позволяющая получить шикарный снимок вблизи объекта.