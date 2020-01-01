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ZTE Blade V2020 Smart

ZTE Blade V2020 Smart
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
81
Камера
57
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромная диагональ – может полностью заменить планшет
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания
  • Камера состоит из 4 сенсоров
  • Есть реверсивная зарядка и поддержка NFC
  • Маленькое разрешение экрана – картинка не очень четкая
  • Малопроизводительный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд V2020 Смарт
61

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 1640 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%

ZTE Blade V2020 Smart гордится своим огромным экраном диагональю 6.82 дюйма, который выполнен по технологии TFT. Он имеет разрешение HD+, и его не хватает для получения четкого изображения. Проблема проявляется при чтении текста, имеющий свойство искажаться при низкой плотности пикселей.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade V2020 Smart
Высота 173.4 мм
Ширина 78 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81%
23

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блейд V2020 Смарт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет UNISOC SC9863A
Макс. частота 2000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
149
Geekbench 5 (многоядерный)
810
AnTuTu Benchmark 8
96304
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MiFavor 10.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade V2020 Smart
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера имеет целых 4 модуля на тыльной стороне корпуса, отличающиеся друг от друга своим функционалом. Главный модель на 16 МП снимает лучше других благодаря более широкой апертуре. Отдельный сверхширокоугольный датчик, как и макро, нуждается в повышенном освещении.

64

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM B5. B8, B3, B2
3G сети WCDMA B5. B8, B1, B2
4G сети LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V2020 Smart могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade V2020 Smart

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Blade 20 Smart vs V2020 Smart

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