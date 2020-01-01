ZTE Blade V2020 Smart
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
81
Камера
57
Итоговая оценка
55
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромная диагональ – может полностью заменить планшет
- Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания
- Камера состоит из 4 сенсоров
- Есть реверсивная зарядка и поддержка NFC
- Маленькое разрешение экрана – картинка не очень четкая
- Малопроизводительный процессор
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блейд V2020 Смарт
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Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1640 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
ZTE Blade V2020 Smart гордится своим огромным экраном диагональю 6.82 дюйма, который выполнен по технологии TFT. Он имеет разрешение HD+, и его не хватает для получения четкого изображения. Проблема проявляется при чтении текста, имеющий свойство искажаться при низкой плотности пикселей.
49
Дизайн и корпус
|Высота
|173.4 мм
|Ширина
|78 мм
|Толщина
|9.2 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81%
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Производительность
|Чипсет
|UNISOC SC9863A
|Макс. частота
|2000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
149
Geekbench 5 (многоядерный)
810
AnTuTu Benchmark 8
96304
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MiFavor 10.1
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
57
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Камера имеет целых 4 модуля на тыльной стороне корпуса, отличающиеся друг от друга своим функционалом. Главный модель на 16 МП снимает лучше других благодаря более широкой апертуре. Отдельный сверхширокоугольный датчик, как и макро, нуждается в повышенном освещении.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM B5. B8, B3, B2
|3G сети
|WCDMA B5. B8, B1, B2
|4G сети
|LTE B1, B3, B5, B5, B7, B8, B20
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V2020 Smart могут отличаться в зависимости от региона.