ZTE Blade V2020 Smart гордится своим огромным экраном диагональю 6.82 дюйма, который выполнен по технологии TFT. Он имеет разрешение HD+, и его не хватает для получения четкого изображения. Проблема проявляется при чтении текста, имеющий свойство искажаться при низкой плотности пикселей.