ZTE Blade V9
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран не разочарует цветопередачей
- Обладает неплохой автономностью
- Хорошо справляется с обычной съемкой
- Быстрый сенсор отпечатков пальцев
- Некорректно размывает фон на портретных фото
- Сканер лица работает с перебоями
- Корпус быстро царапается
- Слабенький звук из динамика
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|78.4%
Тесты дисплея
Благодаря высокому разрешению экран обеспечивает высокую плотность пикселей, что позитивно сказывается на качестве изображения. Вы не заметите никаких дефектов и изъянов. Автоматическая яркость работает без нареканий, но некоторые пользователи все-таки жалуются на слишком агрессивное понижение уровня яркости. Ради справедливости стоит отметить, что датчик света тоже быстро реагирует при попадании света.
Дизайн и корпус
|Высота
|151.4 мм
|Ширина
|70.6 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|140 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
ZTE Blade V9 обладает строгим внешним видом, но поверхность корпуса достаточно быстро царапается и теряет свою привлекательность. Дизайн задней стенки нельзя назвать оригинальным, поскольку расположение основной камеры и сенсора отпечатков пальцев такое же, как и на многих других смартфонах.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MiFavor UI
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Omnivision OV16B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With VoLTE)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на ZTE Blade V9
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь NFC?
- Существует две модели ZTE Blade V9, которые отличаются объемом памяти. Младшая модель с 32 ГБ на борту лишена NFC, а вот старшая с 64 ГБ оборудована этим модулем.
Быстро ли работает датчик отпечатков пальцев?
- Да, он срабатывает 10 раз из 10, и никаких изъянов в его работе нет.
Удобно ли пользоваться сканером лица на постоянной основе?
- Этот сканер, в отличие от отпечатков пальцев, работает с некоторыми трудностями. Больше всего раздражает задержка разблокировки экрана, которая становится еще большей в условиях слабого освещения.