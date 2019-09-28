Есть ли здесь NFC?

- Существует две модели ZTE Blade V9, которые отличаются объемом памяти. Младшая модель с 32 ГБ на борту лишена NFC, а вот старшая с 64 ГБ оборудована этим модулем.

Быстро ли работает датчик отпечатков пальцев?

- Да, он срабатывает 10 раз из 10, и никаких изъянов в его работе нет.

Удобно ли пользоваться сканером лица на постоянной основе?

- Этот сканер, в отличие от отпечатков пальцев, работает с некоторыми трудностями. Больше всего раздражает задержка разблокировки экрана, которая становится еще большей в условиях слабого освещения.