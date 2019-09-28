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ZTE Blade V9

ZTE Blade V9
Дисплей
58
Производительность
21
Батарея
57
Камера
51
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран не разочарует цветопередачей
  • Обладает неплохой автономностью
  • Хорошо справляется с обычной съемкой
  • Быстрый сенсор отпечатков пальцев
  • Некорректно размывает фон на портретных фото
  • Сканер лица работает с перебоями
  • Корпус быстро царапается
  • Слабенький звук из динамика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд V9
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
375 нит

Благодаря высокому разрешению экран обеспечивает высокую плотность пикселей, что позитивно сказывается на качестве изображения. Вы не заметите никаких дефектов и изъянов. Автоматическая яркость работает без нареканий, но некоторые пользователи все-таки жалуются на слишком агрессивное понижение уровня яркости. Ради справедливости стоит отметить, что датчик света тоже быстро реагирует при попадании света.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade V9
Инфо
Высота 151.4 мм
Ширина 70.6 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 140 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.4%

ZTE Blade V9 обладает строгим внешним видом, но поверхность корпуса достаточно быстро царапается и теряет свою привлекательность. Дизайн задней стенки нельзя назвать оригинальным, поскольку расположение основной камеры и сенсора отпечатков пальцев такое же, как и на многих других смартфонах.

21

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд V9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
761
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3970
AnTuTu Benchmark 7
57252
AnTuTu Benchmark 8
75889
51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI MiFavor UI
57

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade V9
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Omnivision OV16B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With VoLTE)
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade V9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь NFC?

- Существует две модели ZTE Blade V9, которые отличаются объемом памяти. Младшая модель с 32 ГБ на борту лишена NFC, а вот старшая с 64 ГБ оборудована этим модулем.

Быстро ли работает датчик отпечатков пальцев?

- Да, он срабатывает 10 раз из 10, и никаких изъянов в его работе нет.

Удобно ли пользоваться сканером лица на постоянной основе?

- Этот сканер, в отличие от отпечатков пальцев, работает с некоторыми трудностями. Больше всего раздражает задержка разблокировки экрана, которая становится еще большей в условиях слабого освещения.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Михаил 28 сентября 2019 12:16
Не работает обнаружение улыбки нефключается физически хотя кнопка присутствует не работает широкоформатное селфи вылетает из приложения
+1 Ответить
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