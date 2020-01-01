ZTE Blade V9 Vita
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Продуманная эргономика
- Низкая стоимость
- Есть NFC-модуль
- Красивый внешний вид
- Небольшой процент полезной площади экрана
- Есть проблемы со сканером лица
- Предлагает слабую производительность
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76%
Дизайн и корпус
|Высота
|146.8 мм
|Ширина
|68.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Мятный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
ZTE Blade V9 Vita отличается от своих предшественников более привлекательным внешним видом. Спереди он выглядит вполне стандартно для этого ценового диапазона, а вот задняя панель оформлена в стиле флагманов. Углы экрана прямые, из-за чего он кажется устаревшим. Основная камера находится в левом верхнем углу, и это удачное расположение.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 435
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MiFavor UI
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Оба объектива сзади делают качественные фото, возможности приложения камеры тоже весьма неплохие. Нюанс заключается в портретной съемке: размытие фона слишком агрессивное, из-за чего снимки теряют свою естественность. Кроме того, при дневном свете картинка остается очень четкой, но стоит переместиться в помещение с плохим освещением, так сразу качество сильно падает.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With VoLTE)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на ZTE Blade V9 Vita
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?
- Смартфон имеет все для того, чтобы пользователь мог комфортно пользоваться возможностями бесконтактных платежей. Для этого вам нужно настроить приложение Android Pay, добавив туда поддерживают карту для оплаты.
Хорошо ли работает связи? Нет ли проблем с 4G?
- Встроенный модем работает хорошо и качество связи должно быть хорошее. Разумеется, многое зависит от вашего местоположения.