Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?

- Смартфон имеет все для того, чтобы пользователь мог комфортно пользоваться возможностями бесконтактных платежей. Для этого вам нужно настроить приложение Android Pay, добавив туда поддерживают карту для оплаты.

Хорошо ли работает связи? Нет ли проблем с 4G?

- Встроенный модем работает хорошо и качество связи должно быть хорошее. Разумеется, многое зависит от вашего местоположения.