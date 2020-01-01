Главная > Смартфоны ZTE > ZTE Blade V9 Vita: цена, технические характеристики и отзывы

ZTE Blade V9 Vita

ZTE Blade V9 Vita
Дисплей
52
Производительность
19
Батарея
53
Камера
50
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Продуманная эргономика
  • Низкая стоимость
  • Есть NFC-модуль
  • Красивый внешний вид
  • Небольшой процент полезной площади экрана
  • Есть проблемы со сканером лица
  • Предлагает слабую производительность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Блэйд V9 Вита
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Blade V9 Vita
Инфо
Высота 146.8 мм
Ширина 68.7 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 135 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Мятный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76%

ZTE Blade V9 Vita отличается от своих предшественников более привлекательным внешним видом. Спереди он выглядит вполне стандартно для этого ценового диапазона, а вот задняя панель оформлена в стиле флагманов. Углы экрана прямые, из-за чего он кажется устаревшим. Основная камера находится в левом верхнем углу, и это удачное расположение.

19

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Блэйд V9 Вита и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 435
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
667
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2472
AnTuTu Benchmark 7
38172
51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI MiFavor UI
53

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Blade V9 Vita
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Оба объектива сзади делают качественные фото, возможности приложения камеры тоже весьма неплохие. Нюанс заключается в портретной съемке: размытие фона слишком агрессивное, из-за чего снимки теряют свою естественность. Кроме того, при дневном свете картинка остается очень четкой, но стоит переместиться в помещение с плохим освещением, так сразу качество сильно падает.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With VoLTE)
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blade V9 Vita могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Blade V9 Vita

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?

- Смартфон имеет все для того, чтобы пользователь мог комфортно пользоваться возможностями бесконтактных платежей. Для этого вам нужно настроить приложение Android Pay, добавив туда поддерживают карту для оплаты.

Хорошо ли работает связи? Нет ли проблем с 4G?

- Встроенный модем работает хорошо и качество связи должно быть хорошее. Разумеется, многое зависит от вашего местоположения.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях