Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 5G и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Процессор Nubia Red Magic 5G идеально подходит для игр, поскольку наделен большой мощностью. Qualcomm Snapdragon 865 имеет 8 ядер, половина из которых являются производительными. Графический ускоритель Adreno 650 обладает высокоэффективными ядрами. Именно за их счет все топовые игры работают на максимальных настройках графики.