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ZTE nubia Red Magic 5G

ZTE nubia Red Magic 5G
Дисплей
86
Производительность
95
Батарея
82
Камера
68
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей большой диагонали
  • Мощная аппаратная платформа
  • 64-мегапиксельная камера с возможностью записи 8K-видео
  • Для зарядки требуется всего 40 минут
  • Камера лишена оптического стабилизатора
  • Не поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет слота для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 5G
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
684 нит

Смартфон считается одним из немногих смартфонов с 144-герцовым дисплеем, который обеспечивает беспрецедентную плавность работы. Он лишен вырезов, но рамки получились весьма тонкими.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 5G
Инфо
Высота 168.6 мм
Ширина 78 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Зеленый, "Прозрачный"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

ZTE Nubia Red Magic 5G имеет оригинальный дизайн, который создавался с целью обеспечить наилучший игровой опыт. Внутри корпуса с алюминиевой рамкой находится активная система охлаждения, позволяющая существенно продлить время игры в условиях комфортной температуры.

95

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4298
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13001
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
3380
AnTuTu Benchmark 8
573644

Процессор Nubia Red Magic 5G идеально подходит для игр, поскольку наделен большой мощностью. Qualcomm Snapdragon 865 имеет 8 ядер, половина из которых являются производительными. Графический ускоритель Adreno 650 обладает высокоэффективными ядрами. Именно за их счет все топовые игры работают на максимальных настройках графики.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Red Magic OS
Размер системы из коробки 27 ГБ
82

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (56% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Время просмотра видео
16:09 ч.
Время разговора (3G)
32:45 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 15 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.074 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.221 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE nubia Red Magic 5G

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (13 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Khayrullo 25 июля 2020 06:31
Can you review rog 3 and lenovo legion ? Please !
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