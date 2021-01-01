ZTE nubia Red Magic 6 получил один из самых быстрых экранов на рынке в плане частоты обновления. Заветные 165 Гц обеспечивают беспрецедентную плавность работы смартфона и его отзывчивость на касания пальца. Его разрешения более чем достаточно для такой большой диагонали, хотя рамки кажутся более крупными, чем у некоторых конкурентов.