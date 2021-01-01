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ZTE nubia Red Magic 6

ZTE nubia Red Magic 6
Дисплей
85
Производительность
100
Батарея
79
Камера
65
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий 165-герцовый дисплей
  • Обладает флагманской производительностью – можно играть в любые мобильные игры на максимальных настройках графики
  • Приличная фронтальная камера на 8 МП
  • 66-ваттная зарядка идет в комплекте
  • Есть встроенный кулер для охлаждения
  • Основная камера требует улучшений
  • Смартфон лишен беспроводной зарядки
  • Рамки немного больше, чем у конкурентов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
436 нит

ZTE nubia Red Magic 6 получил один из самых быстрых экранов на рынке в плане частоты обновления. Заветные 165 Гц обеспечивают беспрецедентную плавность работы смартфона и его отзывчивость на касания пальца. Его разрешения более чем достаточно для такой большой диагонали, хотя рамки кажутся более крупными, чем у некоторых конкурентов.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 6
Высота 169.9 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
100

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
3544
AnTuTu Benchmark 8
706445
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Redmagic 4.0
79

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
18:06 ч.
Время разговора (3G)
33:12 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 6
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера требует улучшений, и по сравнению с предшественником не произошло никаких изменений. Сверхширокоугольный объектив получил стандартные линзы, которые не всегда дают ожидаемый результат. Фронтальная позволяет делать качественные селфи снимки.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE nubia Red Magic 6

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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