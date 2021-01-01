ZTE nubia Red Magic 6
Дисплей
85
Производительность
100
Батарея
79
Камера
65
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий 165-герцовый дисплей
- Обладает флагманской производительностью – можно играть в любые мобильные игры на максимальных настройках графики
- Приличная фронтальная камера на 8 МП
- 66-ваттная зарядка идет в комплекте
- Есть встроенный кулер для охлаждения
- Основная камера требует улучшений
- Смартфон лишен беспроводной зарядки
- Рамки немного больше, чем у конкурентов
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
436 нит
ZTE nubia Red Magic 6 получил один из самых быстрых экранов на рынке в плане частоты обновления. Заветные 165 Гц обеспечивают беспрецедентную плавность работы смартфона и его отзывчивость на касания пальца. Его разрешения более чем достаточно для такой большой диагонали, хотя рамки кажутся более крупными, чем у некоторых конкурентов.
62
Дизайн и корпус
|Высота
|169.9 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
3544
AnTuTu Benchmark 8
706445
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Redmagic 4.0
79
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (63% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:01 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
18:06 ч.
Время разговора (3G)
33:12 ч.
65
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера требует улучшений, и по сравнению с предшественником не произошло никаких изменений. Сверхширокоугольный объектив получил стандартные линзы, которые не всегда дают ожидаемый результат. Фронтальная позволяет делать качественные селфи снимки.
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 6 могут отличаться в зависимости от региона.