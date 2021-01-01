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ZTE nubia Red Magic 6 Pro

ZTE nubia Red Magic 6 Pro
Дисплей
87
Производительность
100
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 165-герцовый дисплей обладает беспрецедентной плавностью работі
  • Есть огромный запас производительности
  • Неплохая фронтальная камера
  • В корпус встроен кулер – смартфон не перегревается в играх
  • Камера лишена дополнительного телеобъектива
  • Достаточно большие рамки экрана
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6 Про
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
623 нит

ZTE nubia Red Magic 6 Pro гордится своим 165-герцовым дисплеем, который дарит идеальные визуальные ощущения. Плавность работы на высочайшем уровне, плотность пикселей тоже. Единственный нюанс – более крупные рамки экрана, чем у соперников.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 6 Pro
Высота 169.9 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
100

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
3540
AnTuTu Benchmark 8
711844
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Redmagic 4.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 6 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера позволяет сделать детализированный кадр при хорошем освещении. Вечерние кадры без использования дополнительного источника света получаются шумными и иногда размытыми. Также расстраивает тот факт, что нет отдельного телеобъектива.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE nubia Red Magic 6 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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