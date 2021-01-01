ZTE Nubia Red Magic 6R Дисплей 86 Производительность 100 Батарея 77 Камера 66 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц

Используется топовый процессор Snapdragon 888

Установлено 2 сенсора для сверхширокоугольный и макросъемки

Комплектуется мощным адаптером питания на 30 Вт Не поддерживается расширение встроенной памяти

Пластиковая крышка портит впечатления от использования

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 607 нит

40 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 6R Высота 164 мм Ширина 75.3 мм Толщина 7.8 мм Вес 186.4 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

100 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 708011 Рейтинг AnTuTu 8 - 15 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Redmagic 4.0

77 Батарея Характеристики Объем 4200 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 6R Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 5 МП

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 30 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 6R могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Nubia Red Magic 6R