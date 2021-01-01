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ZTE Nubia Red Magic 6R

ZTE Nubia Red Magic 6R
Дисплей
86
Производительность
100
Батарея
77
Камера
66
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц
  • Используется топовый процессор Snapdragon 888
  • Установлено 2 сенсора для сверхширокоугольный и макросъемки
  • Комплектуется мощным адаптером питания на 30 Вт
  • Не поддерживается расширение встроенной памяти
  • Пластиковая крышка портит впечатления от использования

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
607 нит
40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 6R
Высота 164 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 186.4 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
100

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
708011
Рейтинг AnTuTu 8 - 15 место
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Redmagic 4.0
77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 6R
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 6R могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Nubia Red Magic 6R

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ROG Phone 5 или Nubia Red Magic 6R
2. nubia Red Magic 6 или Nubia Red Magic 6R
3. nubia Red Magic 6 Pro или Nubia Red Magic 6R

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