ZTE Nubia Red Magic 6s Pro Дисплей 87 Производительность 96 Батарея 80 Камера 65 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий 165-герцовый дисплей

Быстрый процессор с активным охлаждением

Есть порт USB Type-C с выводом изображения

Быстро заряжается – 66-ваттный адаптер питания в комплекте Камера лишена телеобъектива

Шумный кулер внутри корпуса

Наблюдается чрезмерный нагрев

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про

87 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 100% ШИМ (PWM) 90 Гц Время отклика 2.4 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 523 нит Источники: NotebookCheck [1]

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 6s Pro Высота 169.9 мм Ширина 77.2 мм Толщина 9.8 мм Вес 220 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Прозрачный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.1%

96 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1148 Geekbench 5 (многоядерный) 3645 AnTuTu Benchmark 9 865007 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 1 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Redmagic 4.5

80 Батарея Характеристики Объем 5050 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Время полной зарядки 0:53 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:58 ч. Время просмотра видео 16:32 ч. Время разговора (3G) 31:40 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 6s Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66/B34/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 92.8 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 6s Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Nubia Red Magic 6s Pro