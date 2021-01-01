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ZTE Nubia Red Magic 6s Pro

ZTE Nubia Red Magic 6s Pro
Дисплей
87
Производительность
96
Батарея
80
Камера
65
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий 165-герцовый дисплей
  • Быстрый процессор с активным охлаждением
  • Есть порт USB Type-C с выводом изображения
  • Быстро заряжается – 66-ваттный адаптер питания в комплекте
  • Камера лишена телеобъектива
  • Шумный кулер внутри корпуса
  • Наблюдается чрезмерный нагрев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100%
ШИМ (PWM) 90 Гц
Время отклика 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
523 нит
Источники: NotebookCheck [1]
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 6s Pro
Высота 169.9 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Прозрачный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
96

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1148
Geekbench 5 (многоядерный)
3645
AnTuTu Benchmark 9
865007
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Redmagic 4.5
80

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:58 ч.
Время просмотра видео
16:32 ч.
Время разговора (3G)
31:40 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 6s Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66/B34/B38/39/40/41
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
92.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 6s Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE Nubia Red Magic 6s Pro

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra
2. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Apple iPhone 12 Pro Max
3. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Samsung Galaxy S21 Ultra
4. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Asus ROG Phone 5
5. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против OnePlus 9 Pro
6. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Xiaomi Black Shark 4 Pro
7. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против ZTE nubia Red Magic 6 Pro
8. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Asus ROG Phone 5 Ultimate
9. ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Apple iPhone 13 Pro Max

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