ZTE nubia Red Magic 7 Pro Дисплей 85 Производительность 94 Батарея 72 Камера 71 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Быстрый и крупный дисплей со встроенной фронтальной камерой

Получил много игровых функций, включая активное охлаждение

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания

Не перегревается даже во время длительного геймплея Откровенно слабая автономность

Нет так много игр способны работать с частотой кадров выше 60

Нет защиты от влаги и поддержки карт памяти

Программное обеспечение характеризуется недоработанным переводом

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 87.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 446 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 7 Pro Высота 166.27 мм Ширина 77.1 мм Толщина 9.98 мм Вес 235 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Pulsar, Supernova, Obsidian Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.1%

94 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16, 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1248 Geekbench 5 (многоядерный) 3816 AnTuTu Benchmark 9 1026633 CPU 238766 GPU 441584 Memory 180765 UX 175160 Total score 1026633 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 3 место Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Redmagic 5.0

72 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Время полной зарядки 0:28 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 07:43 ч. Просмотр видео 12:19 ч. Игры 05:19 ч. Режим ожидания 91 ч. Общая автономность 26:01 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 7 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.