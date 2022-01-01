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ZTE nubia Red Magic 7 Pro

ZTE nubia Red Magic 7 Pro
Дисплей
85
Производительность
94
Батарея
72
Камера
71
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый и крупный дисплей со встроенной фронтальной камерой
  • Получил много игровых функций, включая активное охлаждение
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания
  • Не перегревается даже во время длительного геймплея
  • Откровенно слабая автономность
  • Нет так много игр способны работать с частотой кадров выше 60
  • Нет защиты от влаги и поддержки карт памяти
  • Программное обеспечение характеризуется недоработанным переводом

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
446 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 7 Pro
Высота 166.27 мм
Ширина 77.1 мм
Толщина 9.98 мм
Вес 235 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Pulsar, Supernova, Obsidian
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.1%
94

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
3816
AnTuTu Benchmark 9
1026633
CPU 238766
GPU 441584
Memory 180765
UX 175160
Total score 1026633
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Redmagic 5.0
72

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:43 ч.
Просмотр видео 12:19 ч.
Игры 05:19 ч.
Режим ожидания 91 ч.
Общая автономность
26:01 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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