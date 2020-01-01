A12X Bionic против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
94
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
92
Основные отличия
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 11.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 250K
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- На 7% выше частота процессора (2500 против 2340 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A12X Bionic +44%
1124
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A12X Bionic +228%
4640
1413
AnTuTu Benchmark 8
A12X Bionic +152%
631952
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2500 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|2048 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|10 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A12X Bionic GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|-
|Rogue
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Ядер
|7
|6
|FLOPS
|1300 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 64 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 350 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
6 (75%)
2 (25%)
Всего проголосовало: 8