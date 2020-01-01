A12X Bionic против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 6-ядерного A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
94
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
92
56
Основные отличия
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 316K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 5% выше частота процессора (2500 против 2390 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A12X Bionic +20%
1124
939
Geekbench 5 (многоядерный)
A12X Bionic +98%
4640
2346
AnTuTu Benchmark 8
A12X Bionic +99%
631952
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2500 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|2048 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|10 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A12X Bionic GPU
|Apple GPU
|Ядер
|7
|3
|FLOPS
|1300 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 64 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 350 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
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