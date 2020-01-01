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A12X Bionic против A11 Bionic

A12X Bionic
A12X Bionic
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 6-ядерного A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 316K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2500 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A12X Bionic +20%
1124
A11 Bionic
939
Geekbench 5 (многоядерный)
A12X Bionic +98%
4640
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
A12X Bionic +99%
631952
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A12X Bionic и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 2048 КБ 64 КБ
Кэш L2 8 МБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 10 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple A12X Bionic GPU Apple GPU
Ядер 7 3
FLOPS 1300 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 64 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 350 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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