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A14 Bionic против A10 Fusion

A14 Bionic
A14 Bionic
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 6-ядерный Apple A14 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 253K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 28% выше частота процессора (2990 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +106%
1602
A10 Fusion
776
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +175%
3895
A10 Fusion
1418
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +140%
607676
A10 Fusion
253245

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 6 4
Частота 2990 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 16 нм
Количество транзисторов 11.8 млрд. 3.3 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU PowerVR GT7600
Архитектура - Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков - 196
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Пропускная способность До 42.7 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1W01 -

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Комментарии

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