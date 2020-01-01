A14 Bionic против A10 Fusion
Мы сравнили 6-ядерный Apple A14 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
96
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
44
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 253K
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Имеет на 2 ядра больше
- На 28% выше частота процессора (2990 против 2340 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +106%
1602
776
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +175%
3895
1418
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +140%
607676
253245
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|6
|4
|Частота
|2990 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|11.8 млрд.
|3.3 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|-
|Rogue
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|6
|Шейдерных блоков
|-
|196
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Пропускная способность
|До 42.7 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1W01
|-
Опрос
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