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A14 Bionic против A12X Bionic

A14 Bionic
A14 Bionic
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили 6-ядерный Apple A14 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 24% выше частота процессора (3100 против 2500 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 579K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +42%
1601
A12X Bionic
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic
4133
A12X Bionic +12%
4640
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic
579122
A12X Bionic +9%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 6 8
Частота 3100 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 11.8 млрд. 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A12X Bionic GPU
Ядер 4 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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84 (46.4%)
97 (53.6%)
Всего проголосовало: 181

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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