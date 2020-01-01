A14 Bionic против A12X Bionic
Мы сравнили 6-ядерный Apple A14 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (3100 против 2500 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
- Имеет на 2 ядра больше
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 579K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +42%
1601
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
4133
A12X Bionic +12%
4640
AnTuTu Benchmark 8
579122
A12X Bionic +9%
631952
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|3100 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|11.8 млрд.
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A12X Bionic GPU
|Ядер
|4
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
84 (46.4%)
97 (53.6%)
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