A15 Bionic против A10 Fusion
Мы сравнили 6-ядерный Apple A15 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
38
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 230K
- Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 68%)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 37% выше частота процессора (3200 против 2340 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|216265
|47654
|GPU
|339795
|75814
|Memory
|112472
|48923
|UX
|133063
|55576
|Total score
|812406
|230990
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +124%
1750
780
Multi-Core Score
A15 Bionic +231%
4728
1429
|Image compression
|-
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27.5 words/s
|Machine learning
|-
|29.55 images/s
|Camera shooting
|-
|15.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|6
|4
|Частота
|3200 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.5-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|15 млрд.
|3.3 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|-
|Rogue
|Частота GPU
|1511 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|6
|Шейдерных блоков
|-
|196
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|-
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1W05
|-
Опрос
8 (88.9%)
1 (11.1%)
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