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A15 Bionic против A10 Fusion

A15 Bionic
VS
A10 Fusion
A15 Bionic
A10 Fusion

Мы сравнили 6-ядерный Apple A15 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 230K
  • Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 68%)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 37% выше частота процессора (3200 против 2340 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A15 Bionic
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A15 Bionic +252%
812406
A10 Fusion
230990
CPU 216265 47654
GPU 339795 75814
Memory 112472 48923
UX 133063 55576
Total score 812406 230990
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A15 Bionic +124%
1750
A10 Fusion
780
Multi-Core Score
A15 Bionic +231%
4728
A10 Fusion
1429
Image compression - 65.95 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 27.5 words/s
Machine learning - 29.55 images/s
Camera shooting - 15.3 images/s
HTML 5 - 1.83 Mnodes/s
SQLite - 426.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 6 4
Частота 3200 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.5-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 8 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 16 нм
Количество транзисторов 15 млрд. 3.3 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU PowerVR GT7600
Архитектура - Rogue
Частота GPU 1511 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 5 6
Шейдерных блоков - 196
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти - LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1W05 -

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Сравнения с конкурентами

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7. Snapdragon 660 или A10 Fusion
8. A11 Bionic или A10 Fusion

Комментарии

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