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A15 Bionic против A11 Bionic

A15 Bionic
VS
A11 Bionic
A15 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A15 Bionic (с графикой Apple GPU) и A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 352K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A15 Bionic
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A15 Bionic +131%
812406
A11 Bionic
352057
CPU 216265 93221
GPU 339795 111388
Memory 112472 59189
UX 133063 82458
Total score 812406 352057
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A15 Bionic +87%
1750
A11 Bionic
937
Multi-Core Score
A15 Bionic +101%
4728
A11 Bionic
2356
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 6 6
Частота 3200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.5-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 8 МБ 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов 15 млрд. 4.3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1511 МГц -
Вычислительных блоков 5 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти - LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1W05 -

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Комментарии

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