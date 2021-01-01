A15 Bionic против A11 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A15 Bionic (с графикой Apple GPU) и A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
50
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 352K
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|216265
|93221
|GPU
|339795
|111388
|Memory
|112472
|59189
|UX
|133063
|82458
|Total score
|812406
|352057
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +87%
1750
937
Multi-Core Score
A15 Bionic +101%
4728
2356
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3200 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.5-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|15 млрд.
|4.3 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1511 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|-
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|-
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1W05
|-
Опрос
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