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A15 Bionic против A12X Bionic

A15 Bionic
VS
A12X Bionic
A15 Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили 6-ядерный Apple A15 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 28% выше частота процессора (3200 против 2500 МГц)
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 628K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A15 Bionic
vs
A12X Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A15 Bionic +34%
840854
A12X Bionic
628599
CPU 214698 -
GPU 324552 -
Memory 167472 -
UX 132953 -
Total score 840854 628599
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A15 Bionic +56%
1764
A12X Bionic
1134
Multi-Core Score
A15 Bionic +4%
4862
A12X Bionic
4688

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 6 8
Частота 3200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.5-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 8 МБ 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15 млрд. 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A12X Bionic GPU
Вычислительных блоков 5 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1W05 -

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Комментарии

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