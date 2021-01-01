A15 Bionic против A12X Bionic
Мы сравнили 6-ядерный Apple A15 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
69
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
80
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 28% выше частота процессора (3200 против 2500 МГц)
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 628K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|214698
|-
|GPU
|324552
|-
|Memory
|167472
|-
|UX
|132953
|-
|Total score
|840854
|628599
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +56%
1764
1134
Multi-Core Score
A15 Bionic +4%
4862
4688
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|3200 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.5-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|15 млрд.
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A12X Bionic GPU
|Вычислительных блоков
|5
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1W05
|-
Опрос
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7 (30.4%)
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