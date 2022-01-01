A16 Bionic против A12X Bionic
Мы сравнили 6-ядерный Apple A16 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Apple A16 Bionic
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
- На 38% выше частота процессора (3460 против 2500 МГц)
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 802K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|242019
|175725
|GPU
|407261
|384508
|Memory
|167432
|118667
|UX
|145864
|123792
|Total score
|956255
|802494
GeekBench 5
Single-Core Score
A16 Bionic +69%
1861
1104
Multi-Core Score
A16 Bionic +13%
5198
4610
3DMark
|Stability
|78%
|-
|Graphics test
|59 FPS
|-
|Score
|9856
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A16 Bionic и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|3460 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|256 КБ
|2048 КБ
|Кэш L2
|24 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|16 млрд.
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A12X Bionic GPU
|Вычислительных блоков
|6
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|6400 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2796 x 1290
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
6 (60%)
4 (40%)
Всего проголосовало: 10