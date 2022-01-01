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A16 Bionic против A12X Bionic

A16 Bionic
VS
A12X Bionic
A16 Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили 6-ядерный Apple A16 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 8-ядерного A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
  • На 38% выше частота процессора (3460 против 2500 МГц)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 802K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A16 Bionic
vs
A12X Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A16 Bionic +19%
956255
A12X Bionic
802494
CPU 242019 175725
GPU 407261 384508
Memory 167432 118667
UX 145864 123792
Total score 956255 802494
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A16 Bionic +69%
1861
A12X Bionic
1104
Multi-Core Score
A16 Bionic +13%
5198
A12X Bionic
4610

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A16 Bionic
9856
A12X Bionic
н/д
Stability 78% -
Graphics test 59 FPS -
Score 9856 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A16 Bionic и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 6 8
Частота 3460 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ 2048 КБ
Кэш L2 24 МБ 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Количество транзисторов 16 млрд. 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A12X Bionic GPU
Вычислительных блоков 6 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 6400 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2796 x 1290 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2022 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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