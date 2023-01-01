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A17 Pro против A12 Bionic

A17 Pro
VS
A12 Bionic
A17 Pro
A12 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A12 Bionic (Apple A12 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A17 Pro
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 633K
  • Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • На 52% выше частота процессора (3780 против 2490 МГц)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A17 Pro
vs
A12 Bionic

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A17 Pro +148%
1568646
A12 Bionic
633774
CPU 373446 180501
GPU 579682 203202
Memory 283791 123963
UX 341416 132209
Total score 1568646 633774
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A17 Pro +128%
2934
A12 Bionic
1285
Multi-Core Score
A17 Pro +161%
7374
A12 Bionic
2825
Asset compression 260.8 MB/sec 108.3 MB/sec
HTML 5 Browser 169.6 pages/sec 61.7 pages/sec
PDF Renderer 178.5 Mpixels/sec 78.6 Mpixels/sec
Image detection 173.5 images/sec 21.4 images/sec
HDR 232.4 Mpixels/sec 89.6 Mpixels/sec
Background blur 27.9 images/sec 10.6 images/sec
Photo processing 79.1 images/sec 36.4 images/sec
Ray tracing 7.58 Mpixels/sec 3.35 Mpixels/sec

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A17 Pro
н/д
A12 Bionic
5207
Stability - 69%
Graphics test - 31 FPS
Score - 5207

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A17 Pro и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц – 		2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 6 6
Частота 3780 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 16 МБ 8 МБ
Техпроцесс 3 нм 7 нм
Количество транзисторов 19 млрд. 6.9 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Apple A17 GPU Apple A12 GPU
Архитектура Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1398 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 128 64
Всего шейдеров 768 256
FLOPS 2147.2 Гфлопс 576 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем - Intel XMM 7560
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1V02 APL1W81

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