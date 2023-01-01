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A17 Pro против A13 Bionic

A17 Pro
VS
A13 Bionic
A17 Pro
A13 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A13 Bionic (Apple A13 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A17 Pro
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 91%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 820K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • На 43% выше частота процессора (3780 против 2650 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A17 Pro
vs
A13 Bionic

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A17 Pro +91%
1568646
A13 Bionic
820565
CPU 373446 163616
GPU 579682 304908
Memory 283791 133519
UX 341416 221224
Total score 1568646 820565
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A17 Pro +68%
2934
A13 Bionic
1743
Multi-Core Score
A17 Pro +79%
7374
A13 Bionic
4127
Asset compression 260.8 MB/sec 147.7 MB/sec
HTML 5 Browser 169.6 pages/sec 87.5 pages/sec
PDF Renderer 178.5 Mpixels/sec 104.2 Mpixels/sec
Image detection 173.5 images/sec 74 images/sec
HDR 232.4 Mpixels/sec 125.4 Mpixels/sec
Background blur 27.9 images/sec 14.3 images/sec
Photo processing 79.1 images/sec 39.3 images/sec
Ray tracing 7.58 Mpixels/sec 4.6 Mpixels/sec

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A17 Pro
н/д
A13 Bionic
7532
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Score - 7532

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A17 Pro и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц – 		2x 2.65 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 6 6
Частота 3780 МГц 2650 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 16 МБ 8 МБ
Техпроцесс 3 нм 7 нм
Количество транзисторов 19 млрд. 8.5 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Apple A17 GPU Apple A13 GPU
Архитектура Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1398 МГц 1230 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 128 64
Всего шейдеров 768 256
FLOPS 2147.2 Гфлопс 629.8 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2688 x 1242
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1V02 -

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