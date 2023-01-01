A17 Pro против A13 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A13 Bionic (Apple A13 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
66
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
71
Основные отличия
Преимущества Apple A17 Pro
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 91%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 820K
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- На 43% выше частота процессора (3780 против 2650 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|373446
|163616
|GPU
|579682
|304908
|Memory
|283791
|133519
|UX
|341416
|221224
|Total score
|1568646
|820565
GeekBench 6
Single-Core Score
A17 Pro +68%
2934
1743
Multi-Core Score
A17 Pro +79%
7374
4127
|Asset compression
|260.8 MB/sec
|147.7 MB/sec
|HTML 5 Browser
|169.6 pages/sec
|87.5 pages/sec
|PDF Renderer
|178.5 Mpixels/sec
|104.2 Mpixels/sec
|Image detection
|173.5 images/sec
|74 images/sec
|HDR
|232.4 Mpixels/sec
|125.4 Mpixels/sec
|Background blur
|27.9 images/sec
|14.3 images/sec
|Photo processing
|79.1 images/sec
|39.3 images/sec
|Ray tracing
|7.58 Mpixels/sec
|4.6 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|45 FPS
|Score
|-
|7532
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A17 Pro и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|2x 2.65 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3780 МГц
|2650 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|256 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|16 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|3 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|19 млрд.
|8.5 млрд.
|TDP
|8 Вт
|6 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A17 GPU
|Apple A13 GPU
|Архитектура
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1398 МГц
|1230 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|Всего шейдеров
|768
|256
|FLOPS
|2147.2 Гфлопс
|629.8 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2688 x 1242
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 7500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3500 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1V02
|-
Опрос
37 (84.1%)
7 (15.9%)
Всего проголосовало: 44