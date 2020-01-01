Apple A9 против A11 Bionic
Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
57
Основные отличия
Преимущества Apple A11 Bionic
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 170K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 29% выше частота процессора (2390 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
A11 Bionic +73%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
A11 Bionic +133%
2346
AnTuTu Benchmark 8
170666
A11 Bionic +86%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|2
|6
|Частота
|1850 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Apple GPU
|Архитектура
|Rogue
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|6
|3
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.1
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
4 (22.2%)
14 (77.8%)
Всего проголосовало: 18
Сравнения с конкурентами
- Apple A9 vs Qualcomm Snapdragon 845
- Apple A9 vs Qualcomm Snapdragon 625
- Apple A9 vs Qualcomm Snapdragon 835
- Apple A9 vs Qualcomm Snapdragon 820
- Apple A11 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 855
- Apple A11 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 730
- Apple A11 Bionic vs A13 Bionic
- Apple A11 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 625
- Apple A11 Bionic vs A12X Bionic