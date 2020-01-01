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Apple A9 против A11 Bionic

Apple A9
Apple A9
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 170K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2390 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple A9
544
A11 Bionic +73%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple A9
1009
A11 Bionic +133%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Apple A9
170666
A11 Bionic +86%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 2 6
Частота 1850 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600 Apple GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 6 3
Количество ALU 192 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

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4 (22.2%)
14 (77.8%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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