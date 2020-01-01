Apple A9 против A12 Bionic
Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
73
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
72
Основные отличия
Преимущества Apple A12 Bionic
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 170K
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 35% выше частота процессора (2490 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
A12 Bionic +109%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
A12 Bionic +193%
2954
AnTuTu Benchmark 8
170666
A12 Bionic +138%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|2
|6
|Частота
|1850 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Rogue
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|6
|4
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
4 (15.4%)
22 (84.6%)
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