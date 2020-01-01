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Apple A9 против A12 Bionic

Apple A9
Apple A9
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 170K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 35% выше частота процессора (2490 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple A9
544
A12 Bionic +109%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple A9
1009
A12 Bionic +193%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Apple A9
170666
A12 Bionic +138%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 2 6
Частота 1850 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 6 4
Количество ALU 192 -
FLOPS - 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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4 (15.4%)
22 (84.6%)
Всего проголосовало: 26

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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