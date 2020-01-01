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Apple A9 против A14 Bionic

Apple A9
Apple A9
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 170K
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2.9 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • На 62% выше частота процессора (2990 против 1850 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple A9
545
A14 Bionic +194%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple A9
1000
A14 Bionic +290%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Apple A9
170365
A14 Bionic +257%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 2 6
Частота 1850 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L2 3 МБ -
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600 Apple GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 192 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 11 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 450 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W01

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Комментарии

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