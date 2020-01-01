Apple A9 против A14 Bionic
Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
97
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 170K
- Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2.9 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- На 62% выше частота процессора (2990 против 1850 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
545
A14 Bionic +194%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
1000
A14 Bionic +290%
3895
AnTuTu Benchmark 8
170365
A14 Bionic +257%
607676
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Apple A9 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|2
|6
|Частота
|1850 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|11.8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Apple GPU
|Архитектура
|Rogue
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|6
|4
|Шейдерных блоков
|192
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|-
|Версия DirectX
|11
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W01
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