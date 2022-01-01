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Tensor G2 против A12 Bionic

Tensor G2
VS
A12 Bionic
Tensor G2
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor G2
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 747K vs 527K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2850 против 2490 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tensor G2
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tensor G2 +42%
747935
A12 Bionic
527034
CPU 203616 143402
GPU 295372 186891
Memory 108654 91638
UX 142235 107048
Total score 747935 527034
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tensor G2
1055
A12 Bionic +6%
1116
Multi-Core Score
Tensor G2 +11%
3212
A12 Bionic
2892
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tensor G2 +22%
6409
A12 Bionic
5242
Stability 68% 68%
Graphics test 38 FPS 31 FPS
Score 6409 5242

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 2490 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP7 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU - 1125 МГц
Вычислительных блоков 7 32
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Next-gen Tensor Processing Unit Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W81

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