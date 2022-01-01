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Google Tensor против A11 Bionic

Google Tensor
VS
A11 Bionic
Google Tensor
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Показывает в 6.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 384K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2390 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor +90%
728782
A11 Bionic
384302
CPU 187698 127124
GPU 298218 119206
Memory 100887 54151
UX 137683 82801
Total score 728782 384302
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor +13%
1051
A11 Bionic
927
Multi-Core Score
Google Tensor +22%
2854
A11 Bionic
2341
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Google Tensor +80%
6418
A11 Bionic
3566
Stability 55% 62%
Graphics test 38 FPS 21 FPS
Score 6418 3566

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц -
Вычислительных блоков 20 3
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 2171 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 APL1W72
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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