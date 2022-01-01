Google Tensor против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
71
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
69
Основные отличия
Преимущества Google Tensor
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 532K
- Имеет на 2 ядра больше
- На 12% выше частота процессора (2800 против 2490 МГц)
Преимущества Apple A12 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|187698
|143829
|GPU
|298218
|195079
|Memory
|100887
|85033
|UX
|137683
|107266
|Total score
|728782
|532250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1051
A12 Bionic +8%
1131
Multi-Core Score
2854
A12 Bionic +2%
2924
|Image compression
|-
|131.35 Mpixels/s
|Face detection
|-
|17.45 images/s
|Speech recognition
|-
|70.4 words/s
|Machine learning
|-
|58.9 images/s
|Camera shooting
|-
|17.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.17 Mnodes/s
|SQLite
|-
|670.45 Krows/s
3DMark
|Stability
|55%
|68%
|Graphics test
|38 FPS
|31 FPS
|Score
|6418
|5256
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Google Tensor и A12 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP20
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|1125 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|32
|Шейдерных блоков
|320
|256
|FLOPS
|2171 Гфлопс
|560 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Tensor Processing Unit
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9845
|APL1W81
|Официальный сайт
|Сайт Google Tensor
|-
Опрос
20 (52.6%)
18 (47.4%)
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