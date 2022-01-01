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Google Tensor против A12 Bionic

Google Tensor
VS
A12 Bionic
Google Tensor
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 532K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2490 МГц)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor +37%
728782
A12 Bionic
532250
CPU 187698 143829
GPU 298218 195079
Memory 100887 85033
UX 137683 107266
Total score 728782 532250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1051
A12 Bionic +8%
1131
Multi-Core Score
Google Tensor
2854
A12 Bionic +2%
2924
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Google Tensor +22%
6418
A12 Bionic
5256
Stability 55% 68%
Graphics test 38 FPS 31 FPS
Score 6418 5256

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 20 32
Шейдерных блоков 320 256
FLOPS 2171 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 APL1W81
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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