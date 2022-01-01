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Google Tensor против A12X Bionic

Google Tensor
VS
A12X Bionic
Google Tensor
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Google Tensor (с графикой Mali-G78 MP20) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 633K
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A12X Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor +15%
728782
A12X Bionic
633999
CPU 187698 -
GPU 298218 -
Memory 100887 -
UX 137683 -
Total score 728782 633999
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1051
A12X Bionic +6%
1116
Multi-Core Score
Google Tensor
2854
A12X Bionic +63%
4656

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 55% -
Graphics test 38 FPS -
Score 6418 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP 10 Вт 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц -
Вычислительных блоков 20 7
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 2171 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 -
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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