Google Tensor против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Google Tensor (с графикой Mali-G78 MP20) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
66
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
79
Основные отличия
Преимущества Google Tensor
- Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц)
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 633K
Преимущества Apple A12X Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|187698
|-
|GPU
|298218
|-
|Memory
|100887
|-
|UX
|137683
|-
|Total score
|728782
|633999
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1051
A12X Bionic +6%
1116
Multi-Core Score
2854
A12X Bionic +63%
4656
3DMark
|Stability
|55%
|-
|Graphics test
|38 FPS
|-
|Score
|6418
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Google Tensor и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|10 Вт
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP20
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|20
|7
|Шейдерных блоков
|320
|-
|FLOPS
|2171 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Tensor Processing Unit
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Google Tensor
|-
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