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Kirin 655 против Kirin 650

Kirin 655
Kirin 655
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 655 (с графикой Mali-T830 MP2) и Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 6% выше частота процессора (2120 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Kirin 655 +3%
61573
Kirin 650
59874
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 655 +2%
173
Kirin 650
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 655 +4%
842
Kirin 650
809

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 655 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2120 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 40 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2016 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс

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Комментарии

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